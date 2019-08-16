17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник изобразил современных людей в виде ленивых животных
Есть над чем задуматься.
В современном мире, где все что угодно можно купить или сделать с помощью интернета, люди стали менее активными. Цифровой художник Годун Чжао из Пекина решил изобразить привычки современного человека необычным способом.
Он создал серию иллюстраций под названием «Ленивые вещи», в которой нарисовал толстых и ленивых животных с различными гаджетами. На его работах манул внимательно изучает свой смартфон, п
Милые иллюстрации вызывают улыбку, но в то же время и заставляют задуматься над собственным образом жизни.
Екатерина Гура