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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник изобразил современных людей в виде ленивых животных

Есть над чем задуматься.

В современном мире, где все что угодно можно купить или сделать с помощью интернета, люди стали менее активными. Цифровой художник Годун Чжао из Пекина решил изобразить привычки современного человека необычным способом.

Он создал серию иллюстраций под названием «Ленивые вещи», в которой нарисовал толстых и ленивых животных с различными гаджетами. На его работах манул внимательно изучает свой смартфон, панда-папа с пандой-сыном играют в компьютерные игры, а пухлый кот, развалившись в кресле, — в приставку.

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Милые иллюстрации вызывают улыбку, но в то же время и заставляют задуматься над собственным образом жизни.

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Екатерина Гура

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