Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»

«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе отделения партии в Северной Осетии.
Напомним, в октябре 2005 году Виталий Калоев получил восемь лет тюрьмы за убийство швейцарского диспетчера, чьи действия привели к столкновению российского авиалайнера с грузовым самолетом DHL над Боденским озером (погибли 60 пассажиров и 9 членов экипажа). В авиакатастрофе Виталий Калоев потерял жену и двоих детей.
В декабре 2007-го суд в Швейцарии освободил Виталия Калоева — он отбыл две трети назначенного ему срока наказания. Сразу после Виталий Калоев вернулся в Россию.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.