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21:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»

Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».

Источник: РИА "Новости"

«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе отделения партии в Северной Осетии.

Напомним, в октябре 2005 году Виталий Калоев получил восемь лет тюрьмы за убийство швейцарского диспетчера, чьи действия привели к столкновению российского авиалайнера с грузовым самолетом DHL над Боденским озером (погибли 60 пассажиров и 9 членов экипажа). В авиакатастрофе Виталий Калоев потерял жену и двоих детей.

В декабре 2007-го суд в Швейцарии освободил Виталия Калоева — он отбыл две трети назначенного ему срока наказания. Сразу после Виталий Калоев вернулся в Россию.

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