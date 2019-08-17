Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться

Россия страдает от низкой производительности труда — по этому показателю наша страна уступает большинству развитых государств мира. Одним из способов борьбы с низкими результатами могло бы стать сокращение рабочей недели — его уже изучают на уровне правительства, которое подключило к обсуждению профессиональное сообщество. Однако сами россияне подобных нововведений не хотят, опасаясь, что сокращение рабочих часов неминуемо приведет к снижению заработной платы. Некоторые эксперты и вовсе сочли подобные эксперименты за гранью фантастики, так как России следует фокусироваться на глубинных причинах отсталости экономики. Рывок за эффективностью длиной в четыре рабочих дня — в материале «Ленты.ру».
В России за последний год неоднократно поднимался вопрос о четырехдневной рабочей неделе. Первым об этом заговорил Дмитрий Медведев, который в июне на сессии Международной организации труда отметил, что технологический прогресс естественно приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени.
Премьер пояснил, что «постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом» для людей, но введение четырехдневки могло бы изменить ситуацию.
Он привел в пример американского промышленника Генри Форда, который 100 лет назад сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, и производительность труда ощутимо выросла.
Кроме того, он обратил внимание на эксперимент, проведенный в 2018 году новозеландской компанией. Он показал, что сокращенная рабочая неделя позитивно отражается на производительности людей. Премьер говорил о фирме Perpetual Guardian, занимающейся управлением трастовыми фондами. В 2018 году компания, являющаяся работодателем для 240 человек, на два месяца перешла на четырехдневку, сохранив зарплаты работников на прежнем уровне. То есть сотрудники работали по 30 часов в неделю, но зарплаты получали за 37,5 часа. Результаты эксперимента были настолько ошеломительными, что Perpetual Guardian решила официально ввести четырехдневную рабочую неделю в компании. Теперь сотрудники могут выбирать, хотят ли они работать четыре дня или пять.
Одной из причин проведения эксперимента стала низкая производительность труда в Новой Зеландии, сказал глава компании Эндрю Барнс. По этому показателю она занимает одну из самых низких позиций среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, в 2018 году ВВП страны в пересчете на час рабочего времени составлял 43,4 доллара. Для сравнения, самый высокий показатель в этом рейтинге — у Ирландии — был на уровне 102,3 доллара.
Эксперимент Perpetual Guardian показал эффективность сокращения рабочей недели для повышения производительности — она взлетела на 20 процентов.
Кроме того, за два месяца работы всего по 30 часов в неделю у сотрудников компании значительно снизился уровень стресса и выросла удовлетворенность работой. Одновременно они стали чаще проявлять лидерские качества, были более прилежными и ответственными.
Успех эксперимента, вероятно, стал одной из причин интереса российского премьера к концепции четырехдневной рабочей недели. Дело в том, что Россия имеет низкий показатель производительности труда по сравнению со странами ОЭСР. ВВП страны в пересчете на час рабочего времени составлял всего 28,3 доллара в 2018 году. Но в ближайшие пять лет кабмин собирается повысить этот показатель за счет реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Согласно документу, к 2024 году российские средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей продемонстрируют рост производительности труда в среднем на пять процентов в год.
Вокруг идеи введения четырехдневной рабочей недели возникла широкая дискуссия. Сразу после заявления Медведева Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян об их отношении к четырехдневке. Оказалось, что почти половина жителей страны не поддерживают идею, и главной причиной этого стал страх, что с сокращением рабочих дней снизится и зарплата.
Больше всего противников нововведений оказалось в городах с населением меньше 900 тысяч человек, сюда же попали жители сельской местности.
Тех, кто поддержал идею, оказалось менее трети. В основном это были жители мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга, — а также других городов-миллионников.
Несмотря на масштабные обсуждения в июне, реальных предложений по сокращению рабочей недели не последовало, и дискуссия «заглохла», возродившись уже в августе на волне заявления Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В организации заявили, что «поддерживают идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», и направили предложение по четырехдневке в Минтруд. В федерации обратили внимание на тот факт, что во всем мире наблюдается тенденция к сокращению рабочего времени. При этом европейские страны с наименьшей продолжительностью рабочей недели (27−40 часов) находятся на высоком уровне социально-экономического развития.
Как пояснили в федерации, малое количество рабочих часов не влияет негативно на производительность труда. «Количество часов, которые трудится немецкий работник, на треть меньше, чем в России, но производительность труда при этом выше. Там используются более прогрессивные управленческие методики и техническое оснащение. Но это функционал работодателя, который должен более активно вкладываться в техническое перевооружение. Тогда у нас и повысится производительность труда», — сказал секретарь федерации Александр Шершуков.
Между тем в профсоюзах признали, что у организации пока нет финального варианта перехода на четырехдневку, и федерация хочет начать дискуссию по этому вопросу.
Одним из возможных способов может быть сокращение рабочей недели на один день с увеличением рабочих часов в оставшиеся дни.
В ФНПР отметили, что такой вариант возможен уже сейчас, но в организации все же считают необходимым сокращение не только рабочих дней, но и рабочих часов. В Госдуме тоже озвучили предложение по оптимизации рабочего времени. Там предложили ежегодно снижать продолжительность рабочего дня на час. Таким образом, за восемь лет можно было бы перейти к 32-часовой рабочей неделе и четырехдневке. В нижней палате парламента также выразили готовность с сентября включиться не только в обсуждение идеи с профсоюзами, но и в разработку законопроекта.
В то же время профессиональные экономисты очень сдержанно отреагировали на предложение сократить рабочую неделю. Причиной, в частности, стал тот же вопрос производительности труда и затрат компаний. Завкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков пояснил, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю предприятиям нужно провести модернизацию.
Но переоборудование может быть слишком затратно, а предприниматель не готов к расходам. Тогда вместо четырех человек на пятидневку он будет нанимать пять человек на четыре рабочих дня, накручивать искусственную занятость. Это дополнительные издержки для бизнеса.
Евгений Ицаковзавкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС
Ицаков также отметил, что введение сокращенной рабочей недели является признаком мягкой социальной политики. Когда такой эксперимент провели в Греции, это закончилось дефолтом для страны. Когда же 35-часовая неделя была введена во Франции, то ВВП страны на душу населения резко упал. Аналогичного мнения придерживается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, переходу на укороченную рабочую неделю должен предшествовать рост производительности труда в стране и развитие технологий, а таких предпосылок в России нет. «Нет оснований полагать, что люди могут позволить себе работать меньше без ущерба для экономики», — сказала она. Так же критично отозвался об идее замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников: по его мнению, предложение ФППР «из области фантастики». Он пояснил, что перед экономикой России стоит совершенно противоположный вызов — нужно решить проблему не количества рабочих часов, а сокращения доли населения трудоспособного возраста.
Также идею о четырехдневке раскритиковал бывший санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он выразил уверенность, что даже два дня ложатся на здоровье россиян «тяжким бременем», потому что «пьем мы еще много».
По его словам, прежде чем сокращать количество рабочих дней, нужно приучить людей к культурному досугу, а также обеспечить им возможность дешевого отдыха с семьей.
Онищенко также усомнился, что в России уже есть «супертехнологии», которые могут заменить человеческий труд в необходимых для поддержания экономики объемах. В Минтруда между тем настроены не столь пессимистично. Там заявили, что предложение федерации нужно обсуждать с профсоюзами и работодателями. Но при желании компании уже сейчас могут переходить на сокращенную рабочую неделю, поскольку никаких ограничений в законодательстве нет. Согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, а минимальной границы просто нет.