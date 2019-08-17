04:08 (мск), источник: Известия
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
Россияне стараются экономить на коммуналке, отмечают эксперты.
Средний платёж за
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату
Самые большие средние счета — в северных и дальневосточных регионах, рассказали в опрошенных кредитных организациях. На Камчатке, в Чукотском автономном округе, в Якутии и в Еврейской автономной области чек в 1,5−2 раза выше, чем в среднем по стране, посчитали в
Минимальные и максимальные значения счетов в различных регионах связаны с особенностями начислений платы за отопление, объяснил директор по разработке
В Министерстве строительства и ЖКХ вопрос «Известий» о причинах роста среднего счета перенаправили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Там «Известиям» рассказали, что в соответствии с
Данные опроса учитывают повышение стоимости коммунальных услуг не только в первом полугодии 2019-го, но и в июле 2018 года — в среднем по стране на 3,6%, отметили в ФАС. Поэтому суммарное увеличение на 5% соответствует изменению тарифного плана.
В банках повышение среднего показателя также связывают исключительно с ростом тарифов. Увеличение среднего чека за ЖКУ может быть обусловлено и дополнительными опциями, которые включили в счета в этом году, считает, в свою очередь, директор компании «ФинИст» Екатерина Семенкова.
В этом случае расчет стоимости происходит не по квадратным метрам, а в зависимости от количества проживающих в квартире граждан, что выступает дополнительной нагрузкой на домохозяйство, подчеркнула она.
В этом году в платежки может быть включена еще одна новая строка — за страхование жилья, но оно будет добровольным для собственников, рассказала эксперт.
Повышение тарифов ЖКХ в среднем на 3,6% в июле 2018 года и на 1,7% уже от летней базы в январе в сумме дает около 5,5%, посчитал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. С учетом включения дополнительных услуг в чек, реальные расходы россиян на воду и электричество даже уменьшились, пояснил он.
Игорь Николаев предположил, что это может быть связано с пересмотром норм потребления по регионам, которое происходит ежегодно. Кроме того, с каждым годом увеличивается охват населения России цифровыми счетчиками, которые позволяют корректно отследить траты каждого домохозяйства и не переплачивать «за соседа», добавил он. По словам эксперта, проиндексированные тарифы, нормы потребления и новые строчки в платежках могут мотивировать граждан экономить на
Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что часть россиян переплачивает более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза. В августе правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам на водоснабжение, водооотведение и теплоснабжение. Это позволит сделать ценообразование понятным для потребителя. Так, планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне. Это первая часть тарифа. Вторую часть будут определять на региональном уровне с учетом необходимости инвестиций в инфраструктуру.