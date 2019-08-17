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01:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов. Об этом в Facebook написала директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.

Источник: Reuters

Россиянки попросили главу государства помочь решить проблему с нелегализованными противоэпилептическими препаратами, которые необходимы их детям. Они отметили, что, несмотря на успешное применение этих лекарств в других странах, в России они запрещены, а покупатели преследуются правоохранительными органами. «Просим вас разорвать этот замкнутый круг», — сказано в письме.

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Матери указали, что в ловушку попали как родители, так и врачи. «Мать просит лекарство, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств», — отметили россиянки. Письмо подписали 82 женщины из разных регионов России.

Ранее сообщилось о задержании москвички Елены Боголюбовой. Россиянку подозревают в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата фризиум для 10-летнего сына, страдающего неизлечимым недугом. Женщину удерживали в течение семи часов. Главное управление МВД России по Москве, в свою очередь, опровергло факт задержания.

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