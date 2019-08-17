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09:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Воссоздано лицо женщины-друида железного века

Ей было около 60 лет.

Источник: University of Dundee

В Великобритании создали трехмерную восковую реконструкцию лица женщины-друида, которая умерла между 55 годом до нашей эры и 400 годом нашей эры.

Над портретом работала Карен Флеминг, студентка магистратуры по криминалистике и лицевой идентификации из Университета Данди, пишет Phys.org.

Останки женщины были описаны еще в 1833 году. Они хранились в Музее анатомии Эдинбургского университета.

Источник: University of Dundee

Женщине кельтского происхождения с острова Льюис дали прозвище Хильда. Она дожила приблизительно до 60 лет и по меркам своего времени считалась долгожительницей. Средняя продолжительность жизни женщин в то время составляла 31 год.

То, что «Хильда» смогла прожить так долго, говорит о ее принадлежности к привилегированному классу, считают ученые. К моменту смерти она потеряла все зубы, но в целом мало чем отличалась внешне от людей современного типа.

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