09:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Воссоздано лицо женщины-друида железного века
Ей было около 60 лет.
В Великобритании создали трехмерную восковую реконструкцию лица
Над портретом работала Карен Флеминг, студентка магистратуры по криминалистике и лицевой идентификации из Университета Данди, пишет Phys.org.
Останки женщины были описаны еще в 1833 году. Они хранились в Музее анатомии Эдинбургского университета.
Женщине кельтского происхождения с острова Льюис дали прозвище Хильда. Она дожила приблизительно до 60 лет и по меркам своего времени считалась долгожительницей. Средняя продолжительность жизни женщин в то время составляла 31 год.
То, что «Хильда» смогла прожить так долго, говорит о ее принадлежности к привилегированному классу, считают ученые. К моменту смерти она потеряла все зубы, но в целом мало чем отличалась внешне от людей современного типа.