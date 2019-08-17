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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Катаре появилась голубая дорога

Это эксперимент для понижения температуры асфальта.

Управление общественных работ города Доха совместно с японской компанией работает над экспериментальным проектом по перекраске одной из центральных улиц столицы Катара в голубой цвет.

Ответственный инженер Саад аль-Досари считает, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15−20 градусов по Цельсию, сообщает Gulf Times, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.

Кроме того, голубой цвет улицы радует глаз, добавил инженер.

По словам чиновника, эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.

Анна Лысенко

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