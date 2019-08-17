16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Катаре появилась голубая дорога
Это эксперимент для понижения температуры асфальта.
Управление общественных работ города Доха совместно с японской компанией работает над экспериментальным проектом по перекраске одной из центральных улиц столицы Катара в голубой цвет.
Ответственный инженер Саад
Кроме того, голубой цвет улицы радует глаз, добавил инженер.
По словам чиновника, эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.
Анна Лысенко