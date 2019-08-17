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17:29 (мск), источник: Газета.Ру

От «Рондо» до клипа Бондарчука: как сложилась карьера Натальи Ветлицкой

17 августа исполняется 55 лет певице Наталье Ветлицкой. «Газета.Ru» рассказывает о карьере некогда суперпопулярной артистки, поменявшей российский шоу-бизнес клипом на песню «Посмотри в глаза».

Источник: РИА "Новости"

Наталья Ветлицкая родилась в Москве в семье физика-ядерщика, более полувека проработавшего в Институте теоретической и экспериментальной физики, и преподавательницы фортепиано. В детстве будущая суперзвезда занималась бальными танцами, регулярно участвуя во всевозможных конкурсах, а также посещала музыкальную школу.

Большая сценическая карьера Ветлицкой началась где-то в середине 1980-х. На экваторе десятилетия она, в частности, несколько лет проработала вместе со своим первым супругом — певцом и композитором Павлом Смеяном — в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Максима Дунаевского.

Примерно тогда же на советские экраны вышла лента «Поезд вне расписания», саундтрек для которого исполнила Смеян (в титрах она была указана по фамилии мужа).

С 1986-го Ветлицкая некоторое время являлась танцовщицей и бэк-вокалисткой «Идеи фикс», затем исполняла приблизительно те же обязательства в группе «Рондо», среди прочего приняв участие в записи композиции «Замыкая круг», которая попала в новогодний эфир советского телевидения. Уже в 1988-м Наталья оказалась в «Мираже», в составе которого — будучи солисткой — активно гастролировала по стране. В том же году она стала еще и участницей группы «Класс», где отвечала за хореографию и бэк-вокал.

Настоящий карьерный взлет Ветлицкой, впрочем, пришелся на 90-е годы.

После распада «Класса» певица начала сотрудничество с композитором Андреем Зуевым, и уже вскоре они представили песню «Посмотри в глаза», пожалуй, главный хит в реноме артистки. Лишь укрепил и без того сумасшедшую популярность исполнительницы видеоклип на ее «визитную карточку», снятый Федором Бондарчуком. Другой плод сотрудничества Зева и Ветлицкой — «Магадан» — и вовсе стал лауреатом «Песни года».

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Экранизация «Посмотри в глаза», как известно, оказалась поворотной и для самой Натальи, и для Бондарчука, и для отечественного шоу-бизнеса в целом. Так, сын «оскароносного» кинематографиста именно этим видео сумел всерьез заявить о своем режиссерском таланте. При этом, по словам самого Федора, тогда особо «никто не понимал, что такое музыкальный клип».

«Тогда моя персона волновала людей только потому, что сын великого советского режиссера вдруг занялся совершенно неведомым делом. Никто не понимал, что такое видеоролик или музыкальный клип, — рассказывал Бондарчук в одном из интервью. — Именитые режиссеры во всем этом видели только деньги и малые формы, недостойные кисти больших художников. А ведь если посмотреть с профессиональной точки зрения, это такая возможность творить и экспериментировать: с изображением, с монтажом, и с чем угодно!».

Самой певице, которую критики иногда журили за отсутствие «достойных» вокальных умений, ролик позволил войти в когорту популярнейших звезд постсоветского пространства: слушатели в те годы, вероятно, немного устали от советской эстрады, желая чего-то нового, и Ветлицкая, этакий собирательный образ некоторых представительниц западного шоу-бизнеса (в том же «Посмотри в глаза» она отчасти напоминает Мадонну), пришлась публике по душе.

Наконец, повлиял клип и на всю музыкальную индустрию России — согласно воспоминаниям современников, Ветлицкая стала неким символом «свободной» отечественной эстрады, мотивацией для развития других молодых — еще совсем недавно «неформатных» — артистов.

На волне успеха артистка в 1996 году представила публике альбом «Раба любви», некоторые композиции с которого долгое время не покидали ротаций популярных радиостанций. В то же время попробовала себя певица и в кино, исполнив одну из главных ролей в картине «Новейшие приключения Буратино», для которого также записала пару саундтреков. Спустя еще несколько лет — когда ее известность стала понемногу сходить на нет — Ветлицкая сыграла в музыкальном фильме «Снежная королева». Последний альбом певицы («Мой любимый») датирован 2004 годом. В настоящее время Наталья, согласно СМИ, живет в Испании.

Антон Борисов

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