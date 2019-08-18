01:14 (мск), источник: BFM.ru
Продюсеры одобрили идею снять фильм про экипаж Airbus A321
Как отметил продюсер фильма «Экипаж» Леонид Верещагин, «важно придумать человеческую историю, не шаблонную».
Российские продюсеры считают правильной идею снять художественный фильм про экипаж самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом продюсеры сообщили перед открытием седьмого Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде.
Он также вспомнил фильм «Экипаж» 2016 года Николая Лебедева, добавив, что «они (пилоты самолета Airbus A321) ничем не уступают киношным героям Владимира Машкова и Данилы Козловского».
«То, что ребята сейчас сделали, это потрясающе, — сказал продюсер фильма “Экипаж” Леонид Верещагин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию, связанную с действиями экипажа самолета Airbus A321. — Хороших людей надо поддерживать, они достойны кинокартины, дай бог, чтобы кинематографисты сделали про них фильм».
В аэропорту Жуковский аварийно сел самолет «Уральских авиалиний». В его двигатели попали птицы — и лайнер загорелся. Никто из 226 пассажиров не погиб. Мы собрали еще несколько случаев, когда полет не закончился катастрофой.
Посадка вслепую
В 2017 году самолет вылетел из Стамбула на Кипр. Но попал под сильнейший град. Нос лайнера был полностью смят. А лобовое стекло разбито так, что пилоты не видели ничего перед собой. Было принято решение вернуться в аэропорт Стамбула. Сажали самолёт, слегка накренив, так, чтобы летчики могли видеть полосу через боковое стекло. Плюс помогли диспетчеры. В успех мало кто верил, но борт со 127 людьми удачно сел.
Сквозь шторм
В аэропорту Дюссельдорфа заходил на посадку гигантский Airbus A380 компании Emirates. Но ветер был такой силы, что огромную тушу лайнера бросало из стороны в сторону. Пилот применил все свои профессиональные навыки, удерживая самолет, чтобы не дать ему столкнуться с землей. Борт так и садился, помахивая крыльями в разные стороны. В итоге лайнер удалось благополучно приземлить без пострадавших.
Казахстанское чудо
Самолет Fokker-100 выполнял рейс Кызылорд — Астана. Лайнер со 121 человеком на борту стал заходить на посадку. Но переднее шасси не открылось. Командир Дмитрий Родин принял решение приземляться без передней стойки. В аэропорту в это время срочно покрыли место посадки пеной для лучшего скольжения. Столкнувшись со взлетной полосой, самолет клюнул носом и около 30 метров проехал по асфальту. Жуткий скрежет, столпы искр и клубы дыма. К счастью, самолет не загорелся и все участники этого экстремального путешествия остались целы.
В зеленое море тайги
В 2010 году самолет Ту-154Б летел из Москвы в Якутию. Через 3,5 часа после взлета в лайнере отключилась вся электроника и заклинило закрылки. Ситуация была хуже не придумаешь. Пилоты стали искать место для посадки. Среди тайги они заметили заброшенную еще в 2003 году взлетно-посадочную полосу аэропорта Ижма. Хоть ее длина была короче необходимой, другого варианта не было. При посадке скорость лайнера превышала допустимую на 100 км/час — все из-за сломанных закрылок. При всем этом пилотам удалось совершить чудо и вслепую посадить самолет. Он проехал в тайгу, пропахав немалую просеку, но никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Гудзонское кино
И если про российскую таежную посадку знают немногие, то про чудо на Гудзоне в 2009 году наверняка слышали все — про него сняли кино с Томом Хэнксом. Airbus A320 вылетел из Нью-Йорка в Сиэтл, но через полторы минуты после столкнулся со стаей птиц. Двигатель лайнера отказал. Вернуться в аэропорт было невозможно. Пилот самолета, бывший военный летчик, решил сажать борт на воду. И повернул планирующий лайнер к Гудзону. Невероятно, но он смог дотянуть самолёт до широкого места реки. Лайнер плюхнулся в Гудзон. Все пассажиры остались живы. Но пятеро плохо пристегнувшихся получили травмы. Также пострадала стюардесса.