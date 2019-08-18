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03:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер создатель кролика Роджера

Скончался британский аниматор, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс. Об этом сообщает Daily Mail.

Он умер в возрасте 86 лет в своем доме в Бристоле. В последние годы режиссер страдал от рака.

Ричард Уильямс наиболее известен как режиссер-мультипликатор художественного фильма «Кто подставил кролика Роджера».

Во время загрузки произошла ошибка.

За работу над фильмом режиссер был удостоен двумя наградами «Оскар».

Кроме того, Уильямсу был вручен «Оскар» за короткометражку «Рождественская песня». Достижения мультипликатора за «Кролика Роджера» и за короткометражный анимационный фильм «Маленький остров» отметила также британская киноакадемия (BAFTA).

Уильямс также работал над фильмами «Возвращение Розовой пантеры» и «Розовая пантера наносит новый удар». В 2000 году опубликовал книгу под названием «Набор для выживания аниматора».

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