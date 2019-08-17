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17 августа, источник: Газета.Ру

Перекур на работе: Минздрав предложил штрафовать

Курящим россиянам надо снизить зарплату, считают в Минздраве.

Источник: AP 2019

Минздрав предложил снижать зарплату россиянам, которые курят на рабочем месте. Согласно новой программе ведомства, работодатель может штрафовать своих сотрудников в зависимости от того, как долго и часто они ходят курить. Также компаниям предложили запретить курение на территории организации, оборудовать офисы зонами для физических упражнений и оснастить общественные места датчиками дыма.

В Министерстве здравоохранения России заявили о намерении понизить число курящих работающих граждан. Для того, чтобы искоренить вредную привычку, в ведомстве предложили привлечь к решению проблемы работодателей.

Так, руководителю порекомендовали снижать зарплату в зависимости от того, как долго курит его подчиненный и насколько часто он это делает, указано в программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте Минздрава. Также организациям посоветовали оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.

Помимо этого, министерство рекомендует запретить курение на территории компании, оснастить места общественного пользования датчиками дыма и ставить в кабинетах тарелки с яблоками.
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Если эти меры не помогли, то курящем сотрудникам необходим врач, услуги которого надо включить в добровольную медицинскую страховку. «В долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы укрепления здоровья работников, потенциально успешнее, более устойчивы и эффективны», — отметили в Минздраве.

В Совете Федерации положительно оценили программу. «Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями», — заявил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT.

Сенатор напомнил, что в свое время гражданам СССР, которые не брали больничных, не курили, а также занимались спортом, давали дополнительные дни к отпуску.

Так что здесь любые формы хороши, которые могли бы позволить избавлять людей от вредных привычек.
Валерий Рязанский
председатель комитета Совфеда по социальной политике

Помимо борьбы с курением, в Минздраве предложили ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. В столовых и кафе, по мнению представителей ведомства, должно быть больше салатов, фруктовых и овощных закусок, а также блюд из рыбы и бобовых. Наполнение вендинговых автоматов предлагается сменять с чипсов, сухариков и газированных напитков на нежирные йогурты, зерновые батончики и другие полезные снеки.

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Также в программе указано, что компаниям необходимо оборудовать специальные помещения с холодильником, чайником и посудой, где сотрудники могли бы разогревать домашнюю пищу. Помимо этого, на территории офиса должны быть кулеры с питьевой водой. Ввести данные нововведения предлагается административно-хозяйственным службам, отделам по работе с персоналом или профсоюзным комитетам.

Идею ограничить на предприятиях продажу чипсов и других вредных продуктов поддержал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. «Конечно же, это правильное направление, потому что чипсы и газировки — это мусорная еда. Чипсы и газировка — это как раз та продукция фасованная, которая как раз является продукцией в этих автоматах. Для работодателя это самая удобная форма. Никаких проблем: не содержать столовую, ничего», — заявил доктор медицинских наук РИА «Новости». Также он отметил, что Минздрав может даже более радикально подходить к вопросу оздоровления граждан.

Надо Минздраву более жестко и более разнообразно обращаться, потому что у него есть на это все права. За их спиной стоит президент со своим посланием с заботой о здоровье. Так что правильное решение. Его надо настойчиво реализовывать в жизнь.
Геннадий Онищенко
бывший главный санитарный врач РФ

16 августа в Госдуме объявили о том, что осенью депутаты будут решать вопрос касательно поощрения россиян, которые отказались от курения.

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«Мы неоднократно говорили о том, что для тех наших граждан, кто борется с курением и полностью от него отказывается, надо давать дополнительные выходные дни, дополнительные дни к отпуску», — заявил председатель комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов агентству «Москва».

Также он отметил, что можно мотивировать людей отказываться от сигарет «какими-то налоговыми механизмами». «Например, на какой-то период — на год или на два уменьшать подоходный налог», чтобы у людей был стимул, или давать дополнительный выходной к отпуску, — пояснил депутат.

При этом еще 18 июля в Минздраве отказались от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году, которую ведомство ставило перед собой ранее. По предыдущей версии проекта противодействия потреблению табака в России, сократить число курящих хотели до 5%. При перерасчете этот показатель оказался на уровне 21%, писал РБК. В Минздраве отказались объяснять, с чем связано изменение целевого показателя.

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