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23:33 (мск), источник: ТАСС

Минздрав предложил работодателям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/ — В ведомстве рекомендуют на территориях предприятий разместить информационные стенды о вреде курения.

Источник: Reuters

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести систему штрафов и установить детекторы дыма в туалетах, чтобы бороться с курением в рабочее время, а лечить такую зависимость за счет ДМС. Соответствующие советы приводятся в корпоративных модельных программах «Укрепление здоровья работающих», с которыми ознакомился портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Согласно документу, компаниям рекомендуется делать «курилки» вне территории предприятия. В туалетах, на лестницах, в коридорах установить детекторы дыма. На территории предприятия разместить информационные стенды о вреде курения, на рабочих местах — специальные запретительные знаки.

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Среди других инструментов министерство советует компаниям софинансировать медикаментозную терапию по лечению табачной зависимости, а также включить такое лечение в пакет ДМС. Поможет сократить число курящих сотрудников и система штрафов, считают в министерстве.

Так, предприятия могут определить формы поощрительных мер для тех, кто справился с вредной привычкой, и штрафных санкций для курящих.

В холлах и местах общего пользования предлагается создать альтернативы перекуров — например, разместить тарелки с бесплатными фруктами, создать зоны для самостоятельных занятий спортом для разрядки во время работы. Кроме того, организовывать различные конкурсы и соревнования.

Важно и выявлять курящих работников и давать им краткий совет, как победить вредную привычку. Открыть кабинет по оказанию помощи сотрудникам в борьбе с курением.

Минздрав также предлагает использовать цифровые технологии, например, создать мобильное приложение или хотя бы группу в мессенджере для оказания помощи работникам в их отказе от курения. За общение в таком приложении или чате должен отвечать специально обученный медработник. Ознаменовать начало корпоративной программы в компании рекомендуется стартовым мероприятием или акцией.

Актуальность

В документе Минздрава приводятся результаты исследования, ранее проведенного порталом SuperJob.

Эксперты подсчитали, что компания, в которой работают 15 курящих сотрудников, со средней частотой курения четыре раза в день по пять минут, тратит впустую почти 150 тыс. рублей в месяц при средней заработной плате 30 тыс. рублей в месяц.
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В пересчете на среднюю заработную плату в 2018 году в 43,7 тыс. рублей эта сумма составит 218,5 тыс. рублей в месяц.

Проведенное в НИУ ВШЭ исследование, которое также цитируется в документе, показало, что вероятность пропуска рабочих дней по болезни у курящих работников на 9% выше, чем у некурящих. При этом курящие работники старше 35 лет болеют не только чаще, но и дольше некурящих сотрудников.

У курящих сотрудников производительность труда ниже, чем у некурящих. Потери увеличиваются с ростом количества выкуренного табака: у тех, кто курил одну пачку сигарет в день и более, потери в производительности труда составляли 75% по сравнению с некурящими.

Экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составить от 0,8 до 2% ВВП, отмечается в документе.

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