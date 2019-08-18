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07:58 (мск), источник: Аргументы и факты

В знак глубочайшего чтения. Как СССР стал самой читающей страной в мире

«Редкая страна может по­хвастаться таким вкладом в мировую литературу, как Россия. Меня поразило обилие памятников поэтам, писателям… В Америке нет ничего подобного».

Источник: РИА "Новости"

Слова режиссёра Квентина Тарантино, который на прошлой неделе посетил Москву, многих заставили вспомнить подзабытое уже выражение: «Самая читающая страна в мире».

Слово Сталина

А ведь когда-то статус самой читающей страны весил очень и очень много. Скажем, результаты проведённого в 1950-е гг. международного исследования показали: граждане СССР тратят на чтение в среднем около 11 часов в неделю — вдвое больше, чем американцы, англичане или французы. И стали поводом для беспокойства.

На Западе эти данные соотнесли с послевоенным «советским экономическим чудом» и сделали соответствующие выводы.
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А в самом СССР к тем же выводам пришли довольно давно. И секретов из них не делали. Речь товарища Сталина на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности была напечатана в газете «Правда» от 5 февраля 1931 г. В частности: «Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут… Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать».

Через 10 лет, то есть в роковом 1941 г., смять СССР не получилось. Значит, в общем и целом задача «изучить технику и овладеть наукой» была выполнена. Фокус, однако, в том, что подход предполагался комплексный. Логика проста: темпы роста производства и индустриализации зависят не только от сноровки и профессиональных навыков рабочих, но и от культуры производст­ва. Которая, в свою очередь, немыслима без культуры как таковой. То есть без грамотности и постоянного чтения.

Отношения Сталина и Надежды Крупской были далеки от идеальных — их взгляды на партийное строительство расходились иной раз настолько, что провоцировали настоящие конфликты. Но когда доходило до конкретного дела, они проявляли удивительное единодушие.

Источник: РИА "Новости"

Крах ликбеза?

Именно Крупская обратила внимание на то, что такая перспективная и насущно необходимая штука, как ликвидация безграмотности, почему-то начала давать пробуксовки.

И летом 1929 г. в советской печати появляется целая серия её статей с хлёсткими названиями вроде «Культурная нищета».

Причина пробуксовок была вскрыта почти моментально.

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Да, Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, так называемая Грамчека, проделала огромную работу — с помощью штрафов, показательных судов и даже арестов за прогул уроков она всё-таки добилась того, что большинство населения научилось читать и писать. Но до 40% прошедших обучение через пару лет возвращались обратно — навыки быстро утрачивались. Именно тогда появился известный плакат: «Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь!».

Справедливо. Но упрёк не по адресу. Вот что писала Крупская: «Ликвидация безграмотности предполагает, что выучившиеся грамоте люди будут что-то читать. Ждать, что бывшие ещё недавно неграмотными бедняцкие слои деревни будут покупать книги, — утопия. Материал для чтения должны поставлять библиотеки. Но если мы возьмём данные Центрального статуправления, то увидим, что в деревне по сравнению с дореволюционным временем сеть библиотек не увеличилась».

Это была катастрофа. Под угрозу ставились планы индустриализации и перестройки сельского хозяйства.

И тут в полной мере проявился организационный и управленческий талант Надежды Крупской. С ролью кризис-менеджера она справилась блестяще.

Её личный статус «супруга Ильича» значительно облегчал прохождение в прессе довольно острых статей — даже с критикой партии и власти: «Партия, Советская власть, профсоюзы, вся общественность должны уделять библио­течному делу не меньше внимания, чем делу ликвидации безграмотности. А у нас сокращают библиотечную сеть, сокращают суммы, отпускаемые на снабжение библиотек. Так дальше продолжаться не может!».

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Стратегия Крупской

Когда нужный накал страстей был достигнут, в ход пошли конкретные и весьма разумные предложения. Не хватает государственных средств на создание библиотек? А вот: «Ко­оперирование нужно не только в хозяйстве… Нужны нам кооперативные, устраиваемые в складчину библиотеки. Если организации будут складывать свои средства для развития библиотек, дело двинется». Не хватает специальных зданий? Нет времени их строить? Не беда: «Каждая большая библиотека должна обрастать передвижками. Передвижки составляются из разнообразных книг (при библиотеках выделяется для этой цели передвижной фонд) и посылаются с особым человеком на фабрики, в столовки, в рабочие жилтоварищества… В каждой мастерской, в каждом цехе, в каждой школе, в каждом месте сбора рабочих и работниц, в каждой деревне, при каждой мельнице, в каждом колхозе надо организовывать красные уголки, куда можно прийти почитать газету и книжку». И — вывод: «Рабкоры и селькоры, пишите о библиотечном деле как можно больше!».

«Библиотечный поход», спланированный и проведённый Надеждой Константиновной, очень скоро превратился в явление, которое власть игнорировать уже не могла. И потому предпочла возглавить. В марте 1934 г. ЦИК СССР издаёт по­становление «О библиотечном деле».

Теперь это дело государственной важности со всеми вытекающими последст­виями вроде уголовных дел за вредительство: «Категорически запретить всем учреждениям и организациям использование помещений библиотек для других целей и переселение библиотек в худшие помещения. Нарушителей этого требования привлекать к судебной ответственности».

Словом, «самой читающей страной мира» СССР стал только благодаря стальной воле Надежды Крупской — с помощью жёстких, иногда даже жестоких методов. Стоило дело того? Вот один интересный факт. В самую лютую зиму 1942 года в блокадном Ленинграде по инициативе горожан переиздают книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Текст набирают в полуразрушенном здании. Тираж печатают, крутя машины руками, поскольку нет электричества. И распродают 10 тыс. экземпляров за два часа.

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