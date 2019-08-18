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08:45 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Его слова приводит «Парламентская газета».

Источник: РИА Новости

Отмечается, что по статистике сейчас в стране среднегодовое потребление алкоголя составляет десять литров в год, однако, по мнению эксперта, в действительности этот показатель может быть примерно в два раза выше. По словам врача, в частности, следует обратиться к опыту Чечни, где время продажи спиртных напитков сократили до минимума.

Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов. Что касается малых населённых пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени.

Он добавил, что от продажи алкоголя в жилых районах могут быть социальные последствия. Так, заметил Брюн, во дворах гуляют дети, которые смотря на взрослых, могут «перенять стереотип». Эксперт также выразил надежду, что в России возраст, с которого разрешается покупка алкоголя, повысят до 21 года.

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