Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Отмечается, что по статистике сейчас в стране среднегодовое потребление алкоголя составляет десять литров в год, однако, по мнению эксперта, в действительности этот показатель может быть примерно в два раза выше. По словам врача, в частности, следует обратиться к опыту Чечни, где время продажи спиртных напитков сократили до минимума.
Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов. Что касается малых населённых пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени.
Он добавил, что от продажи алкоголя в жилых районах могут быть социальные последствия. Так, заметил Брюн, во дворах гуляют дети, которые смотря на взрослых, могут «перенять стереотип». Эксперт также выразил надежду, что в России возраст, с которого разрешается покупка алкоголя, повысят до 21 года.