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12:06 (мск), источник: Rambler.ru

Боярский резко отреагировал на новую инициативу Минздрава

Актер Михаил Боярский назвал идиотской инициативу Минздрава о штрафах для курящих работников. По мнению артиста, который является курильщиком, наказания не помогут людям бросить вредную привычку.

Источник: РИА "Новости"

Он считает, что борьба государства с табаком превратилась в бизнес.

«Я оцениваю идею Минздрава как идиотскую. Борьба с курением — это чистый бизнес. Никогда государство не думало о здоровье людей, прежде всего — о кошельке. И вообще, это регулируется обществом, а не какими-то конкретными людьми», — сказал Боярский в интервью «URA.RU».

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Артист заявил, что убежден: привычки людей не сломить, а штрафы и поощрения работать не будут, поскольку «работники — не идиоты».

«Как все было, так и останется. Курящие люди будут курить. Некурящие не будут курить», — убежден Боярский.

По словам актера, курение никогда не мешало ему в работе.

Ранее Минздрав опубликовал корпоративную модельную программу «Укрепление здоровья работающих», где предлагается ряд нововведений. Компаниям порекомендовали заменить курилки физкультурными зонами и фруктовыми тарелками, а также оценить потери и издержки, связанные с курением сотрудников. В Минздраве полагают, что курящих работников надо штрафовать, а некурящих — поощрять рублем.

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