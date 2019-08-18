Боярский резко отреагировал на новую инициативу Минздрава

Он считает, что борьба государства с табаком превратилась в бизнес.
«Я оцениваю идею Минздрава как идиотскую. Борьба с курением — это чистый бизнес. Никогда государство не думало о здоровье людей, прежде всего — о кошельке. И вообще, это регулируется обществом, а не какими-то конкретными людьми», — сказал Боярский в интервью «URA.RU».
Артист заявил, что убежден: привычки людей не сломить, а штрафы и поощрения работать не будут, поскольку «работники — не идиоты».
«Как все было, так и останется. Курящие люди будут курить. Некурящие не будут курить», — убежден Боярский.
По словам актера, курение никогда не мешало ему в работе.
Ранее Минздрав опубликовал корпоративную модельную программу «Укрепление здоровья работающих», где предлагается ряд нововведений. Компаниям порекомендовали заменить курилки физкультурными зонами и фруктовыми тарелками, а также оценить потери и издержки, связанные с курением сотрудников. В Минздраве полагают, что курящих работников надо штрафовать, а некурящих — поощрять рублем.