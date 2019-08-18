12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошки в шапках из собственной шерсти стали героями соцсетей
За их приключениями следят 114 тысяч человек.
Супруги Ре и Хироми Ямазаки из Японии — хозяева трех шотландских вислоухих кошек. Ре фотографирует любимых питомцев, а Хироми работает над нарядами для Мара, Муги и Няа.
Одна из последних идей креативной пары — сделать любимицам шапки из их же шерсти. Кошкам такие головные уборы пришлись по душе: в них тепло, уютно, да и запах родной.
Снимками модниц Рё и Хироми делятся в соцсетях. За пушистыми красавицами следят 114 тысяч подписчиков.
Анна Лысенко