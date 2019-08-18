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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошки в шапках из собственной шерсти стали героями соцсетей

За их приключениями следят 114 тысяч человек.

Супруги Ре и Хироми Ямазаки из Японии — хозяева трех шотландских вислоухих кошек. Ре фотографирует любимых питомцев, а Хироми работает над нарядами для Мара, Муги и Няа.

Одна из последних идей креативной пары — сделать любимицам шапки из их же шерсти. Кошкам такие головные уборы пришлись по душе: в них тепло, уютно, да и запах родной.

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Снимками модниц Рё и Хироми делятся в соцсетях. За пушистыми красавицами следят 114 тысяч подписчиков.

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Анна Лысенко

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