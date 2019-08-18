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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия пообещала иностранцам миллиарды рублей за съемки кино

На программу рибейта — возмещения части затрат иностранным компаниям, снимающим кино в России — планируется выделить почти 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, уже осенью планируется запустить программу, которая предусматривает субсидии в размере 70 миллионов рублей до конца текущего года, 700 миллионов в 2020-м и по 1,5 миллиарда в следующие два года. Она рассчитана на четыре года.

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Сельянов пояснил, что зарубежным компаниям будут возвращаться от 30 до 40 процентов расходов. Оператором программы станет российский экспортный центр, экспертную группу которой войдут представители Минкультуры и кинематографии.

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям, участвующим в иностранном производстве аудиовизуальной продукции на территории России. Планируется возмещать затраты на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудио-оборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала из числа граждан РФ.

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