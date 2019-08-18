Россия пообещала иностранцам миллиарды рублей за съемки кино

По его словам, уже осенью планируется запустить программу, которая предусматривает субсидии в размере 70 миллионов рублей до конца текущего года, 700 миллионов в 2020-м и по 1,5 миллиарда в следующие два года. Она рассчитана на четыре года.
Сельянов пояснил, что зарубежным компаниям будут возвращаться от 30 до 40 процентов расходов. Оператором программы станет российский экспортный центр, экспертную группу которой войдут представители Минкультуры и кинематографии.
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям, участвующим в иностранном производстве аудиовизуальной продукции на территории России. Планируется возмещать затраты на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудио-оборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала из числа граждан РФ.