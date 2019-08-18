Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены 24 алмаза возрастом 4,5 миллиарда лет

В недрах Земли их может быть целое хранилище.

Возле города Джуина в Бразилии ученые обнаружили 24 древних алмаза, вынесенных на поверхность во время извержения вулкана.

Исследователи считают их доказательством существования в недрах Земли хранилища первичной магмы. Ей 4,5 миллиарда лет — столько же, сколько Луне, пишут ученые в Science.

Местоположение, размер и содержание этого древнего резервуара только предстоит выяснить. Вероятно, это хранилище самого старого и сравнительно нетронутого материала на планете.

Впервые теория о том, что в недрах Земли существует такой резервуар, была озвучена в 1980-х годах. Тогда геологи заметили, что вулканическая лава имеет необычно высокое соотношение изотопов гелия-3 к гелию-4 — такое же, как в очень старых метеоритах, которые упали на Землю. Ученые предположили, что лава могла появиться из места глубоко под землей, которое почти не изменилось с момента образования планеты.

Анна Лысенко

Читайте также
Китай призвал немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
Боярский резко отреагировал на новую инициативу Минздрава
Британия захотела вытеснить ЧВК Вагнера из Африки
Дегустаторы фюрера: девушки, на которых проверяли еду Гитлера
В Италии засняли перевернутую радугу (фото)
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
Показан автомобиль за 585 млн рублей: фото Bugatti Centodieci Bugatti представила фотографии своего нового гиперкара, который получил название Centodieci
Кино
Пьеру Ришару — 85: за что великого актера обожают в России В 2019 году главный французский комедийный артист отметил юбилей, побывал в России и поблагодарил русских зрителей за любовь
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Популярные темы на «Детях»
Благодать Франции - 2 458
Куда идти после 9 класса... или никуда. 247
Детские вагоны 196
Муж все время орет 120
Леди
Максим Виторган показал нежное фото с молодой возлюбленной Актер порадовал фанатов романтичным снимком.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь