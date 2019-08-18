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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как «видят» Землю инопланетяне

Новый метод поможет в поиске потенциально обитаемых планет.

Астрономы изучают экзопланеты в поисках пригодных для жизни миров. Чтобы лучше понять, отвечает ли далекая планета необходимым требованиям, они применили необычный метод, пишет Science.

Ученые смоделировали «инопланетную» точку зрения на единственную известную обитаемую планету — Землю. Если бы астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет изучали наш мир в телескопы, то увидели бы его именно таким.

Исследователи использовали около 10 тысяч снимков Земли, сделанных спутником Deep Space Climate Observatory. Изображения получены на 10 конкретных длинах волн в течение 2016 и 2017 годов.

Новый метод не позволит получить фактическое изображение экзопланеты, но поможет оценить, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки. Это ключевые требования для потенциально обитаемого мира.

Анна Лысенко

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