Ученые показали, как «видят» Землю инопланетяне

Астрономы изучают экзопланеты в поисках пригодных для жизни миров. Чтобы лучше понять, отвечает ли далекая планета необходимым требованиям, они применили необычный метод, пишет Science.
Ученые смоделировали «инопланетную» точку зрения на единственную известную обитаемую планету — Землю. Если бы астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет изучали наш мир в телескопы, то увидели бы его именно таким.
Исследователи использовали около 10 тысяч снимков Земли, сделанных спутником Deep Space Climate Observatory. Изображения получены на 10 конкретных длинах волн в течение 2016 и 2017 годов.
Новый метод не позволит получить фактическое изображение экзопланеты, но поможет оценить, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки. Это ключевые требования для потенциально обитаемого мира.