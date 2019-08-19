04:47 (мск), источник: Российская газета
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года. Они предусмотрены Постановлением Правительства РФ от
Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат.
О принятом решении таможня проинформирует через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Россельхознадзор. Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.
Такие правила вводятся на нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, это пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.
Также проверять наличие фруктов и овощей в багаже таможенники будут на трех автомобильных пунктах пропуска. Это пункты пропуска Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и
Кстати, такие же правила провоза овощей, фруктов и цветов действуют и в других пунктах пропуска, только там осматривать багаж должны представители Россельхознадзора.
Под правила подпадают многие фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Также правила действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.