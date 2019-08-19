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05:29 (мск), источник: Известия

Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%

За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.

Источник: Известия

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в 2019 году произошло двухэтапное повышение коммунальных тарифов в связи с увеличением НДС до 20%: с 1 января на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%. В совокупности рост не превышает уровень инфляции.

По словам директора компании «ФинИст» Екатерины Семенковой, увеличение среднего чека за ЖКУ может быть обусловлено также дополнительными опциями, которые включили в счета в этом году.

Так, с начала 2019-го в ряде регионов в дополнение к имеющимся услугам (воде, газу, электричеству) появились услуги за сбор и вывоз бытовых отходов.

Эксперт отметила, что в текущем году в платежки может быть включена еще одна новая строка — за страхование жилья, но оно будет добровольным для собственников.

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