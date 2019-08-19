Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяцаЖительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Фоторепортажи
21Юбилей Пьера Ришара
14Российский Вудсток
05:03 (мск), источник: BFM.ru

«Больше пяти килограммов — промышленная партия». Вступают в силу новые правила ввоза овощей, фруктов и цветов в ручной клади

Требования касаются не только экзотических фруктов типа мангостинов, но и прозаических капусты и картофеля. Зачем нужны эти ограничения и кого они коснутся?

Из-за границы — только пять килограммов овощей и фруктов и три букета цветов: с 19 августа в России вступают в силу новые правила для пассажиров, которые везут на родину подарки в ручной клади. Зачем нужны эти ограничения и кого они коснутся?

Редкий россиянин не привезет из отпуска в Азии или Африке финики, инжир, ананасы, авокадо, манго или мангостины. Вся эта экзотика в нашей стране очень дорогая и не очень вкусная. Удержаться от искушения, чтобы, с одной стороны, сэкономить, а другой — порадовать близких очень сложно, говорит менеджер турагентства «Санмар» Юлия Скворцова:

Читайте также
Почему авиабилеты в Европе в разы дешевле, чем в России?

«Привозила и фрукты, и орхидеи из Таиланда и с Бали. Прекрасные манго, мангостины, кокосы, иногда даже ананасы. Ананасы, конечно, из Таиланда просто чемоданами привозили. В последний раз, помню, большой спелый ананас стоил 15 рублей на наши деньги. Здесь, в Москве, конечно, даже близко таких цен нет. Причем по качеству и по вкусу это совершенно разные вещи. И орхидеи попробуйте купить за те деньги, которые там. Они там растут на улице, многие туристы хотят привезти с собой цветы, порадовать своих близких, любимых, а тут ограничение — три букета в одни руки. Странно, конечно. Боятся каких-то вредителей, которых могут завезти из других стран. А в пяти килограммах они не могут завезти, что ли, вредителей?».

Вывоз туристами экзотических фруктов из азиатских стран — отдельный бизнес. В аэропорту есть специальные пункты, в которых их недорого упаковывают, можно также купить удобные корзины-контейнеры, рассказала москвичка Серафима Перевознюк:

«Из Таиланда вывозила фрукты. Не знаю, может быть, килограммов восемь в специальных корзинках. Покупаешь корзинку, чтобы не мялось, и везешь прямо в ручной клади. Из остальных стран, в которых я была, особо везти нечего, то есть чтобы что-то такое редкое, прикольное, как в Таиланде».

Новые правила ввоза затронули и более привычные продукты — абрикосы, вишню, черешню, персики, сливы и цитрусовые, а также бобовые и орехи, томаты, капусту, огурцы и картофель.

Больше пяти килограммов овощей и фруктов, а также трех букетов с количеством цветов не более 15 штук нельзя провезти ни самолетом, ни поездом, ни машиной, ни на корабле. Касаются эти ограничения и почтовых отправлений.

Читайте также
«Из ничего истерику закатили, балаболы»: Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию

Объясняют новые правила фитосанитарным контролем. Например, пассажиры из Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Тайваня могут привезти с продуктами фруктовую муху и муху-горбатку, которая является переносчиком многих очень опасных для человека инфекций, говорит директор внешнеэкономического учебного центра «Альта-форум» Ольга Анохина.

— Очень большое количество перемещается через границу физическими лицами, а потом попадает в продажу. Либо второй вариант: потом эти продукты, если их в большом количестве ввозят, остаются неиспользованные, в этом случае попадают, возможно, на свалку. Вместе с болезнями, вместе со всякими вредителями, заболеваниями. Теперь считается, что больше пяти килограммов — это промышленная партия.

— А если, предположим, идет человек по «зеленому коридору», как вообще это будет работать на практике?

— Если он идет по «зеленому коридору», то это на усмотрение таможенного инспектора, который может проверить или не проверить то, что у вас в багаже находится.

Как правило, если вы прилетаете или приезжаете из какого-то определенного государства, в котором, например, в данный момент определенные фрукты и овощи в большом количестве, то могут проверять всех.

Теперь все лишние продукты до попадания в зону таможенного контроля пассажиры должны будут доесть или сдать на утилизацию. За попытку обмануть таможню человека оштрафуют.

 Особо опасные кредиты: не влезай в долги — убьет
Что на самом деле будет обсуждать Путин во Франции?
Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Кадыров раскрыл детали вхождения Чечни в состав России
В России введут наказания за продажу военной формы
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
Минприроды планирует ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл престижный турнир
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
Показан автомобиль за 585 млн рублей: фото Bugatti Centodieci Bugatti представила фотографии своего нового гиперкара, который получил название Centodieci
Кино
Пьеру Ришару — 85: за что великого актера обожают в России В 2019 году главный французский комедийный артист отметил юбилей, побывал в России и поблагодарил русских зрителей за любовь
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Популярные темы на «Детях»
Благодать Франции - 2 465
Что делать ? 421
Буду ныть. Много. 159
Муж все время орет 156
Леди
Сын Валерии тайно женился на однокласснице 24-летний Артемий сообщил матери о женитьбе за день до торжества.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь