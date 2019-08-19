«Больше пяти килограммов — промышленная партия». Вступают в силу новые правила ввоза овощей, фруктов и цветов в ручной клади

Из-за границы — только пять килограммов овощей и фруктов и три букета цветов: с 19 августа в России вступают в силу новые правила для пассажиров, которые везут на родину подарки в ручной клади. Зачем нужны эти ограничения и кого они коснутся?
Редкий россиянин не привезет из отпуска в Азии или Африке финики, инжир, ананасы, авокадо, манго или мангостины. Вся эта экзотика в нашей стране очень дорогая и не очень вкусная. Удержаться от искушения, чтобы, с одной стороны, сэкономить, а другой — порадовать близких очень сложно, говорит менеджер турагентства «Санмар» Юлия Скворцова:
«Привозила и фрукты, и орхидеи из Таиланда и с Бали. Прекрасные манго, мангостины, кокосы, иногда даже ананасы. Ананасы, конечно, из Таиланда просто чемоданами привозили. В последний раз, помню, большой спелый ананас стоил 15 рублей на наши деньги. Здесь, в Москве, конечно, даже близко таких цен нет. Причем по качеству и по вкусу это совершенно разные вещи. И орхидеи попробуйте купить за те деньги, которые там. Они там растут на улице, многие туристы хотят привезти с собой цветы, порадовать своих близких, любимых, а тут ограничение — три букета в одни руки. Странно, конечно. Боятся каких-то вредителей, которых могут завезти из других стран. А в пяти килограммах они не могут завезти, что ли, вредителей?».
Вывоз туристами экзотических фруктов из азиатских стран — отдельный бизнес. В аэропорту есть специальные пункты, в которых их недорого упаковывают, можно также купить удобные корзины-контейнеры, рассказала москвичка Серафима Перевознюк:
«Из Таиланда вывозила фрукты. Не знаю, может быть, килограммов восемь в специальных корзинках. Покупаешь корзинку, чтобы не мялось, и везешь прямо в ручной клади. Из остальных стран, в которых я была, особо везти нечего, то есть чтобы что-то такое редкое, прикольное, как в Таиланде».
Новые правила ввоза затронули и более привычные продукты — абрикосы, вишню, черешню, персики, сливы и цитрусовые, а также бобовые и орехи, томаты, капусту, огурцы и картофель.
Больше пяти килограммов овощей и фруктов, а также трех букетов с количеством цветов не более 15 штук нельзя провезти ни самолетом, ни поездом, ни машиной, ни на корабле. Касаются эти ограничения и почтовых отправлений.
Объясняют новые правила фитосанитарным контролем. Например, пассажиры из Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Тайваня могут привезти с продуктами фруктовую муху и муху-горбатку, которая является переносчиком многих очень опасных для человека инфекций, говорит директор внешнеэкономического учебного центра «Альта-форум» Ольга Анохина.
— Очень большое количество перемещается через границу физическими лицами, а потом попадает в продажу. Либо второй вариант: потом эти продукты, если их в большом количестве ввозят, остаются неиспользованные, в этом случае попадают, возможно, на свалку. Вместе с болезнями, вместе со всякими вредителями, заболеваниями. Теперь считается, что больше пяти килограммов — это промышленная партия.
— А если, предположим, идет человек по «зеленому коридору», как вообще это будет работать на практике?
— Если он идет по «зеленому коридору», то это на усмотрение таможенного инспектора, который может проверить или не проверить то, что у вас в багаже находится.
Как правило, если вы прилетаете или приезжаете из какого-то определенного государства, в котором, например, в данный момент определенные фрукты и овощи в большом количестве, то могут проверять всех.
Теперь все лишние продукты до попадания в зону таможенного контроля пассажиры должны будут доесть или сдать на утилизацию. За попытку обмануть таможню человека оштрафуют.