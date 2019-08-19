Мультивизы по новым правилам: что меняется в странах Шенгена

«Мультишенген» для опытных путешественников
Согласно правилам, которые в начале лета одобрил совет ЕС, визу на год турист получит, если он в течение предыдущих двух лет законно использовал три краткосрочные визы.
На два года разрешение выдадут, если была годовая мультивиза в течение тех же двух предыдущих лет. На пятилетнюю сможет претендовать тот, кто правильно использовал двухгодичную в течение трех лет.
После формального утверждения Советом ЕС новые правила опубликуют, а через полгода они вступят в силу. То есть визы для поездок на новогодние праздники еще будут, видимо, оформляться по-старому.
Самые щедрые
В разных странах визовая политика периодически меняется, однако ждать семь лет пятилетнего «шенгена» обычно не приходится. «Шенгенская виза в паспорте — момент положительный. Как правило, первую визу на длительный срок не дают, максимум на год, — рассказывает директор департамента рекламы и PR туроператора “Русский экспресс” Анна Филатовская. — Бывали случаи, когда пятилетнюю визу ставила Франция или на три года — Греция после одного лишь “шенгена”».
«Самой щедрой на мультивизу по-прежнему остается Греция», — говорит генеральный директор «Компании Вояж» из Санкт-Петербурга Елена Андреева. Правда, уточняет, что если в прошлом году греки охотно давали трехгодичные, то в этом — на полгода-год. Представитель компании «Визаход» Вероника Лагутина отмечает, что проще всего греческую мультивизу получить с мая по сентябрь. В низкий сезон сотрудникам консульства может понадобиться дополнительное подтверждение того, что турист направляется именно в Грецию — например, придется представить выкупленные авиабилеты.
По словам руководителя визового отдела компании «Туртрансвояж» Ивана Балановского, в совсем чистый паспорт «шенген» на полгода могут поставить французы и испанцы.
Раз на раз не приходится
Об Италии эксперты отзываются так: «Раз на раз не приходится». «Могут обладателю паспорта, где мало виз, дать длительный “шенген”, а человеку, не раз бывавшему в Европе, — однократный», — отмечает представитель компании «Визаход» Вероника Лагутина.
«Бывает, что Италия даже после трех своих годовых виз следующую ограничивает сроком поездки. Логика консульств не всегда ясна», — подтверждает Анна Филатовская.
Успеть до сентября
В визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге в начале августа были очереди. В Хельсинки ужесточили требования к пакету документов (а точнее, привели их в соответствие с правилами ЕС). То есть туристам, помимо анкеты, фотографии, оплаты консульского сбора, копии внутреннего паспорта и согласия на обработку персональных данных, с осени понадобятся, например, подтверждение проживания, проездные билеты, письменное описание маршрута тура, справка с места работы с данными о заработной плате, выписка с банковского счета.
Как только об этом стало известно, жители Санкт-Петербурга ринулись за визами. «Я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», — прокомментировал ситуацию директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен и посоветовал заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра Финляндии оптимальное время, когда очереди минимальны.
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила подчеркнула, что с 1 сентября россияне будут получать визы в Финляндию без затруднений.
Правило первого въезда
«Страна Суоми очень трепетно относится к своим визам. Если турист был в основном в других странах, велика вероятность в следующий раз получить разрешение на въезд только на срок тура», — говорит Вероника Лагутина. Она добавляет, что следует сохранить доказательства пребывания в Финляндии: чеки, ваучеры из отеля. Другие эксперты также подтверждают, что финны очень тщательно смотрят на штамп о пересечении границы и на количество дней, проведенных в стране.
Кстати, «правило первого въезда» часто актуально и для Прибалтики. При этом консульства охотно ставят мультивизы. Например, по словам Елены Андреевой, норма для Эстонии — на два года.
После вступления кодекса в силу, как уточняют чиновники ЕС, ужесточат проверки по всем базам и создадут «общее хранилище идентификационных данных» (CIR) в привязке к конкретным лицам.
Мультивиза норвежская
Сотрудники туристических и визовых компаний надеются, что когда все это заработает, с визами в некоторые европейские страны станет проще. «Новые правила, на мой взгляд, положительно скажутся на оформлении австрийских, швейцарских виз, — считает Вероника Лагутина. — Сейчас максимальный срок — год. И история путешествий не помогает».
Иван Балановский также предупреждает, что, несмотря на прошлые мультивизы в паспорте, велика вероятность, что в консульствах Норвегии, Швеции, Австрии поставят штамп с датами поездки. Кстати, в прошлом году больше всего отказов зафиксировано в консульствах Норвегии — 17,85 процента. Разворачивали чуть ли не каждого пятого.
«Максимально благополучные страны не выдают длинных виз, и мы стараемся переориентировать туристов, чтобы им не приходилось каждые полгода оформлять новые», — уточняет Вероника Лагутина.
Впрочем, не все эксперты считают, что визовый кодекс серьезно что-то изменит.
Анна Филатовская подчеркивает, что кодекс — на бумаге, в действительности многое работает иначе. «Все помнят: когда вводили биометрию, объявили об общих, единых требованиях к документам по всем странам Шенгена. На деле же каждая запрашивает что-то свое», — подытоживает эксперт.