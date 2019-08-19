ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию иностранцах

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.