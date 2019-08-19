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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Доходы россиян снова упали

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) населения в России снизились в первой половине 2019 года на 1,3 процента, говорится в аналитической записке Счетной палаты, опубликованной на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В документе отмечается, что реальные располагаемые доходы упали, несмотря на рост начисленной зарплаты (без поправки на инфляцию) на 1,8 процента и назначенных пенсий на 0,8 процента.

Темп прироста начисленной зарплаты в первом полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — тогда он составил 8,7 процента и объяснялся «существенными мерами поддержки, реализованными во исполнение майских указов президента от 2012 года».

Реальные располагаемые доходы населения в России снижаются с 2014 года. По итогам прошлого года падение составило 0,2 процента. Минэкономразвития ожидает рост этого показателя по итогам 2019 года на один процент.

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