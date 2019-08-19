Доходы россиян снова упали

В документе отмечается, что реальные располагаемые доходы упали, несмотря на рост начисленной зарплаты (без поправки на инфляцию) на 1,8 процента и назначенных пенсий на 0,8 процента.
Темп прироста начисленной зарплаты в первом полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — тогда он составил 8,7 процента и объяснялся «существенными мерами поддержки, реализованными во исполнение майских указов президента от 2012 года».
Реальные располагаемые доходы населения в России снижаются с 2014 года. По итогам прошлого года падение составило 0,2 процента. Минэкономразвития ожидает рост этого показателя по итогам 2019 года на один процент.