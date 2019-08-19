12:34 (мск), источник: Esquire
Японские ученые открыли способ выбирать пол ребенка в домашних условиях. Научное сообщество выступило против
Уже существующие способы либо очень дороги, либо нелегальны.
Ученые из Университета Хиросимы открыли новый, очень простой по сравнению с предыдущими способ выбирать пол будущего младенца. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на научную статью об эксперименте.
Научная работа велась под руководством Масаяки Шимады. Изначально открытие планировали применять в сельском хозяйстве, однако авторы признают, что его можно использовать и для человека.
Способ основан на разности X- и
Получается, что при воздействии на рецепторы можно буквально «отключать» часть сперматозоидов, а значит, и управлять полом будущего потомства (оба рецептора кодируются именно генами, находящимися на
Они выпускаются в форме крема для наружного применения и оба использовались в работе Шимады.
Так, при эксперименте на мышах 90 процентов мышат, родившихся от обработанной ресиквимодом спермы, были самцами. А при использовании «женских» сперматозоидов, которые скапливались в нижней части емкости со спермой, так как были обездвижены (без потери способности к оплодотворению), 84 процента рождались самками.
Эксперимент проводился в лабораторных условиях, однако ученые признают, что повторить его можно и дома, если добавить ресиквимод или его аналог в гель или крем и ввести его во влагалище (это может сработать, если родители хотят мальчика).
Однако научное сообщество осудило Шимаду и категорически не рекомендует использовать результаты эксперимента, чтобы дома, без наблюдения врачей, выбирать, мальчиком или девочкой родится будущий младенец.
Кроме того, неясно, как открытие новой технологии повлияет на жизни детей и матерей в странах, где пол ребенка имеет принципиальное значение, а дети разных полов — разную «ценность» в обществе.
Способы повлиять на пол будущего ребенка уже существуют, однако они довольно дорогостоящие и используются лишь под контролем врачей. Так, это можно сделать во время ЭКО.