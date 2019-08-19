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12:34 (мск), источник: Esquire

Японские ученые открыли способ выбирать пол ребенка в домашних условиях. Научное сообщество выступило против

Уже существующие способы либо очень дороги, либо нелегальны.

Источник: Reuters

Ученые из Университета Хиросимы открыли новый, очень простой по сравнению с предыдущими способ выбирать пол будущего младенца. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на научную статью об эксперименте.

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Научная работа велась под руководством Масаяки Шимады. Изначально открытие планировали применять в сельском хозяйстве, однако авторы признают, что его можно использовать и для человека.

Способ основан на разности X- и Y-хромосом, которые определяют пол будущего ребенка (у женщин это XX, у мужчин — XY). Среди почти 3 тысяч генов X-хромосомы ученым удалось найти 2 гена рецепторов — TLR7 и TLR8. Если активировать оба эти рецепторы сразу, запускается целая цепочка сложные реакций, в результате которых сперматозоид теряет способность двигаться, так как ему на это не хватает энергии.

Получается, что при воздействии на рецепторы можно буквально «отключать» часть сперматозоидов, а значит, и управлять полом будущего потомства (оба рецептора кодируются именно генами, находящимися на X-хромосоме и поэтому отсутствуют у «мужских» сперматозоидов).

Вещество, которое запускает эти рецепторы, давно известно и продается в аптеке (по рецепту) — это иммуномодуляторы и противовирусные средства ресиквимод и имиквимод.

Они выпускаются в форме крема для наружного применения и оба использовались в работе Шимады.

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Так, при эксперименте на мышах 90 процентов мышат, родившихся от обработанной ресиквимодом спермы, были самцами. А при использовании «женских» сперматозоидов, которые скапливались в нижней части емкости со спермой, так как были обездвижены (без потери способности к оплодотворению), 84 процента рождались самками.

Эксперимент проводился в лабораторных условиях, однако ученые признают, что повторить его можно и дома, если добавить ресиквимод или его аналог в гель или крем и ввести его во влагалище (это может сработать, если родители хотят мальчика).

Однако научное сообщество осудило Шимаду и категорически не рекомендует использовать результаты эксперимента, чтобы дома, без наблюдения врачей, выбирать, мальчиком или девочкой родится будущий младенец. Во-первых, безвредность «отключения» части сперматозоидов — лишь гипотеза, которая пока не была проверена должным образом. Как заметил профессор Робин Ловелл-Бейдж, «хотя мыши, рожденные после сортировки сперматозоидов, по-видимому, выглядели нормальными, было бы важно убедиться, что не было никаких долгосрочных эффектов активации этих рецепторов до оплодотворения».

Другими словами, японские ученые не гарантируют, что в течение жизни или в последующих поколениях у ребенка не обнаружатся генетические мутации.

Кроме того, неясно, как открытие новой технологии повлияет на жизни детей и матерей в странах, где пол ребенка имеет принципиальное значение, а дети разных полов — разную «ценность» в обществе.

Способы повлиять на пол будущего ребенка уже существуют, однако они довольно дорогостоящие и используются лишь под контролем врачей. Так, это можно сделать во время ЭКО.

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