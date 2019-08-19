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11:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав предложил работодателям организовывать «физкульт-брейки»

Минздрав России предложили работодателям устраивать для подчиненных перерывы для занятий физкультурой («физкульт-брейки»).

Источник: Reuters

Это должно помочь снять напряжение и стресс, а также снизить утомляемость. Помимо этого министерство считает нужным создать комнаты психоэмоциональной разгрузки.

Предложение Минздрава содержится в разработанной им программе «Укрепление здоровья работающих». Подобные перерывы стали бы профилактикой производственного травматизма, считает ведомство.

Проводить «физкульт-брейки» советуют как минимум один раз за рабочий день. Ответственными предлагается назначить службу охраны, отдел кадров и медицинскую службу.
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«Для проведения физкульт-брейков используются разработанные совместно со специалистами в области ФА профильных научно-медицинских учреждений Комплексы физических упражнений (специальные десятиминутные комплексы физических упражнений, которые можно проводить прямо на рабочем месте (“Зарядка для офиса”, “Офисная йога”, “Пилатес для офиса” и др.) с учетом специфики условий и характера труда работников и размещение их на наиболее адекватном/подходящем ресурсе для разных категорий работников», — пишет министерство.

Для «профилактики и коррекции неблагоприятных психофизиологических состояний» Минздрав советует создать комнату психоэмоциональной разгрузки. Это отдельное помещение от 20 кв.м. В нем для работников будут доступны:

  • аудиовизуальные эффекты психологического воздействия (музыкальная терапия)
  • специализированное оборудование (ультрафиолетовые лампы, аромолампа)
  • специальная мебель (массажные кресла, капсулы для сна)
  • методические материалы (листовки, комплексы упражнений)
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