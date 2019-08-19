11:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Минздрав предложил работодателям организовывать «физкульт-брейки»
Минздрав России предложили работодателям устраивать для подчиненных перерывы для занятий физкультурой («физкульт-брейки»).
Это должно помочь снять напряжение и стресс, а также снизить утомляемость. Помимо этого министерство считает нужным создать комнаты психоэмоциональной разгрузки.
Предложение Минздрава содержится в разработанной им программе «Укрепление здоровья работающих». Подобные перерывы стали бы профилактикой производственного травматизма, считает ведомство.
«Для проведения
Для «профилактики и коррекции неблагоприятных психофизиологических состояний» Минздрав советует создать комнату психоэмоциональной разгрузки. Это отдельное помещение от 20 кв.м. В нем для работников будут доступны: