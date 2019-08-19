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11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США засняли массовую «миграцию» матрасов (видео)

Впечатляющее зрелище.

Сильный ветер в Колорадо заставил десятки надувных матрасов катиться по лужайкам.

«Зрелищно!» — подписал видео очевидец Робб Мейнс, который поделился роликом в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серые и синие матрасы «мигрировали» так синхронно, что напомнили пользователям соцсетей стаю фантастических животных.

«Словно из книжек Дугласа Адамса», — написал один из подписчиков. «Это не миграция, это вторжение!» — продолжили космическую тему комментаторы.

«Первая международная матрасная Олимпиада-2019», — шутят пользователи.

Анна Лысенко

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