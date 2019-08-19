11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США засняли массовую «миграцию» матрасов (видео)
Впечатляющее зрелище.
Сильный ветер в Колорадо заставил десятки надувных матрасов катиться по лужайкам.
«Зрелищно!» — подписал видео очевидец Робб Мейнс, который поделился роликом в соцсетях.
Серые и синие матрасы «мигрировали» так синхронно, что напомнили пользователям соцсетей стаю фантастических животных.
«Словно из книжек Дугласа Адамса», — написал один из подписчиков. «Это не миграция, это вторжение!» — продолжили космическую тему комментаторы.
«Первая международная матрасная Олимпиада-2019», — шутят пользователи.
Анна Лысенко