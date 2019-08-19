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13:01 (мск), источник: ТАСС

Эксперты назвали самые шумные и тихие города России

Согласно рейтингу портала domofond.ru, самые шумные города расположены в Кемеровской и Московской областях, а самые тихие — в Калининградской области и Краснодарском крае.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Самые шумные российские города расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие — в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга, составленного аналитиками портала domofond.ru.

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Более 90 тыс. респондентов из разных регионов России оценили утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл.

«Респонденты из Кемеровской и Московской областей больше других страдают от шума. По уровню тишины лидируют города Калининградской области, Краснодарского и Ставропольского краев», — говорится в материалах исследования.

По уровню тишины в тройку лидеров вошли Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла, Ейск (Краснодарский край) — 7,9 балла и Михайловск (Ставропольский край) — 7,8 балла.

Самым шумным признан город Киселевск в Кемеровской области — 4,3 балла. За ним следует Ленинск-Кузнецкий в том же регионе — 5,2 балла. Замкнула тройку самых шумных городов подмосковная Электросталь — 5,3 балла.

В нижние десять строчек списка вошли по три города из Кемеровской и Московской областей, что может свидетельствовать о высоком шумовом загрязнении этих регионов.

В исследовании также отмечается, что Москва и Санкт-Петербург оказались во второй половине рейтинга — 129-е место (6,2 балла) и 106-е место (6,4 балла) из 200 возможных. В частности, москвичи жалуются на «шум и качество воздуха» и «загруженность дорог автомобилями». Три четверти городов-миллионников расположились внизу списка. В первую сотню попали только Казань (84-е место), Пермь (86-е место), Краснодар (94-е место) и Уфа (100-е место) — у всех по 6,5 балла.

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