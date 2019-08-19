Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяцаЖительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самому старому домашнему животному исполнился 121 год (видео)

Оно пережило две мировые войны и шесть разных монархов.

Черепаха Томми из Великобритании — самое старое домашнее животное. Ей исполнился 121 год, пишет Metro.

Вопреки кличке, Томми — девочка. Ее назвали мужским именем по ошибке, думая, что это самец. Томми родилась в 1898 году. Когда черепахе было 11 лет, ее купила бабушка нынешней хозяйки Шейлы Флорис за 1 фунт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шейла утверждает, что секрет долголетия ее питомицы — в диете из садовых сорняков, заботе и любви хозяев. А еще Томми спит по шесть месяцев в году, просыпаясь к началу апреля.

62-летняя Шейла ухаживала за Томми с детства. По ее словам, черепаху никогда не приходилось возить к ветеринару.

Анна Лысенко

Читайте также

ЦБ на месяц отложил запуск Системы быстрых платежей
Жена Нетаньяху устроила дебош и бросила каравай на Украине
Меркель вышла в свет в наряде 20-летней давности
Две станции перестали выходить на связь после ЧП в Северодвинске
Как изменится выдача шенгенских виз после введения новых правил
Определены крупнейшие должники России
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
В линейке Lada Granta появится еще одна модель В списке модификаций Lada Granta вскоре появится модификация 219059, которую публике представят под именем Drive Active
Кино
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче» На Балтийском берегу выбрали лучшие короткометражные картины
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Популярные темы на «Детях»
Опасаюсь ребенка родственников 513
Буду ныть. Много. 214
С днём рождения меня... 167
Гигиена ребенка 93
Леди
Как я набрала 92 кг и начала от них избавляться: личная история Читай, как наша читательница Оксана дошла до веса в 92 кг, разобралась в своих психологических проблемах и сколько уже сумела скинуть.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь