12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самому старому домашнему животному исполнился 121 год (видео)
Оно пережило две мировые войны и шесть разных монархов.
Черепаха Томми из Великобритании — самое старое домашнее животное. Ей исполнился 121 год, пишет Metro.
Вопреки кличке, Томми — девочка. Ее назвали мужским именем по ошибке, думая, что это самец. Томми родилась в 1898 году. Когда черепахе было 11 лет, ее купила бабушка нынешней хозяйки Шейлы Флорис за 1 фунт.
Шейла утверждает, что секрет долголетия ее питомицы — в диете из садовых сорняков, заботе и любви хозяев. А еще Томми спит по шесть месяцев в году, просыпаясь к началу апреля.
62-летняя Шейла ухаживала за Томми с детства. По ее словам, черепаху никогда не приходилось возить к ветеринару.
Анна Лысенко