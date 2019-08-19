12:41 (мск), источник: Популярная механика
Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца
В феврале прошлого года SpaceX осуществила тестовый запуск
Как сообщалось ранее, энтузиаст создал специальный сайт Where is Roadster, который позволяет отслеживать местоположение машины. Согласно данным этого сайта, электромобиль уже успел выполнить первый оборот вокруг Солнца — это заняло у него 557 дней; за это время Roadster преодолел более 115 миллионов километров.
Как ожидается, близкий подход к Земле Tesla совершит 5 ноября 2020 года — оказавшись от нас на расстоянии менее чем в 52 000 000 км. При этом несколько раньше, 7 октября, машина подойдет намного ближе к Марсу — окажется от него примерно в 7,4 млн км. В дальнейшем же, согласно расчетам, Roadster не подойдет близко к Земле до 2047 года.