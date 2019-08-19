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12:41 (мск), источник: Популярная механика

Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца

В феврале прошлого года SpaceX осуществила тестовый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки аппарат нес нечто необычное — электромобиль Tesla Roadster с манекеном под именем Starman за рулем.

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Как сообщалось ранее, энтузиаст создал специальный сайт Where is Roadster, который позволяет отслеживать местоположение машины. Согласно данным этого сайта, электромобиль уже успел выполнить первый оборот вокруг Солнца — это заняло у него 557 дней; за это время Roadster преодолел более 115 миллионов километров.

Как ожидается, близкий подход к Земле Tesla совершит 5 ноября 2020 года — оказавшись от нас на расстоянии менее чем в 52 000 000 км. При этом несколько раньше, 7 октября, машина подойдет намного ближе к Марсу — окажется от него примерно в 7,4 млн км. В дальнейшем же, согласно расчетам, Roadster не подойдет близко к Земле до 2047 года.

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