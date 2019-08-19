12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лось испортил детскую вечеринку на Аляске (видео)
Ему просто захотелось пить.
Беззаботный лось забрел на лужайку перед домом американской семьи на Аляске. Он направился прямо к надувному бассейну, в котором плескались трое девочек.
Испуганные дети забежали в дом, а мать осталась, чтобы снять гостя на видео.
«Кое-кто испортил моим трем дочерям вечеринку в бассейне, — подписала Анна Андерсон ролик в соцсетях. — Одна дочь все еще очень расстроена, что он понюхал ее тако».
После того, как лось напился воды из бассейна, он отправился обратно в лес.
Анна Лысенко