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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лось испортил детскую вечеринку на Аляске (видео)

Ему просто захотелось пить.

Беззаботный лось забрел на лужайку перед домом американской семьи на Аляске. Он направился прямо к надувному бассейну, в котором плескались трое девочек.

Испуганные дети забежали в дом, а мать осталась, чтобы снять гостя на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кое-кто испортил моим трем дочерям вечеринку в бассейне, — подписала Анна Андерсон ролик в соцсетях. — Одна дочь все еще очень расстроена, что он понюхал ее тако».

После того, как лось напился воды из бассейна, он отправился обратно в лес.

Анна Лысенко

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