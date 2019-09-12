19:12 (мск), источник: Playboy
6 напитков, которые надо пить перед сном, чтобы похудеть
Главное, не переусердствовать.
1. Молоко.
Расстройства сна (или даже простой недосып) могут привести к увеличению веса, гормональному перекосу, острому чувству голода в течение дня, а также проблемам с уровнем сахара и инсулина в крови.
Именно поэтому необходимо следить за качеством сна, которое во многом зависит от того, что ты перед ним пьешь. Наверняка ты уже знаешь, что
Итак, перед тобой шесть таких напитков, которые полезно пить перед отходом ко сну.
1. Молоко.
Стакана молока (теплого или холодного) может способствовать крепкому и здоровому сну благодаря содержащимся в нем триптофану и кальцию. Более того, в молоке есть белок, который укрепляет мышцы и способствует их росту.
2. Виноградный сок.
Небольшой стакан виноградного сока перед сном поможет тебе не только заснуть, но и похудеть.
Так, исследования 2015 года, опубликованные в научном журнале International Journal of Obesity, выявили, что ресвератрол — антиоксидант, содержащийся в винограде, преобразует калорийность белого жира в калорийность бурого жира, который сжигается намного быстрее.
Стоит отметить, что вино тоже богато ресвератролом, однако алкоголь лучше не пить перед сном.
3. Ромашковый чай.
Горячая кружка этого чая повышает уровень глицина в организме — нейротрансмиттера, который успокаивает нервы и действует, как мягкое седативное средство. Также ромашка повышает температуру тела, благодаря чему нашему организму приходится охлаждать себя, что позволяет засыпать быстрее.
Более того, ромашка стабилизирует сахар и помогает в потере веса. Кажется, выбор очевиден.
4. Кефир.
Богатый пробиотиками кефир воздействует на наш кишечный микробиом, увеличивая в нем число здоровых бактерий, которые улучшают пищеварение, а также помогают более эффективно поглощать витамины и минералы.
Кроме того, исследования, опубликованные в издании British Journal of Sports Medicine, показали, что кефир улучшает сон, а также помогает на тренировках.
5. Коктейль с соевым протеином.
Соя в виде молока или белкового порошка наполнена аминокислотой под названием триптофан. Согласно исследованиям, проведенным в Бирмингемском университете, эта аминокислота улучшает качество сна, а также снижает уровень кортизола, что позволяет бороться с избыточным весом.
6. Вода.
Что может быть универсальнее воды?
Самое главное в этом деле — не пить ее слишком много, иначе тебе придется вставать ночью и идти в туалет.