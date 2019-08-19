14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф полгода снимал Лондон с высоты птичьего полета (видео)
Завораживающие пейзажи.
Фотограф Джейсон Хоукс из Рединга опубликовал видео, в котором показал захватывающие дух городские пейзажи британской столицы.
Чтобы получить минутное видео, Хоуксу пришлось снимать целых шесть месяцев. В своей работе он не использовал дрон, а сам поднимался на вертолете в поисках нужных локаций.
Хоукс рассказал, что самым сложным в этом проекте было найти правильный свет, а также выбрать хорошую погоду, с которой в Лондоне часто бывают проблемы.
Фотограф уточнил, что провел много дней, сидя на аэродромах и вертолетных площадках в ожидании подходящих условий для съемок. Часто ему приходилось переносить полеты. Но конечный результат явно того стоил.
Екатерина Гура