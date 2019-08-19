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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф полгода снимал Лондон с высоты птичьего полета (видео)

Завораживающие пейзажи.

Фотограф Джейсон Хоукс из Рединга опубликовал видео, в котором показал захватывающие дух городские пейзажи британской столицы.

Чтобы получить минутное видео, Хоуксу пришлось снимать целых шесть месяцев. В своей работе он не использовал дрон, а сам поднимался на вертолете в поисках нужных локаций.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хоукс рассказал, что самым сложным в этом проекте было найти правильный свет, а также выбрать хорошую погоду, с которой в Лондоне часто бывают проблемы.

Фотограф уточнил, что провел много дней, сидя на аэродромах и вертолетных площадках в ожидании подходящих условий для съемок. Часто ему приходилось переносить полеты. Но конечный результат явно того стоил.

Екатерина Гура

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