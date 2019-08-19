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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании нашли лошадь с расцветкой жирафа

Она живет в заповедном лесу.

В Национальном парке «Нью-Форест» на юге Великобритании посетители заметили лошадь с необычной расцветкой, пишет Daily Mail. Коричневые пятна делают ее похожей на жирафа.

«Глаза сказали “жираф”, мозг сказал “лошадь”», — описала встречу с животным Труди Сурман-Ропер. Женщина побежала за лошадью, чтобы сделать несколько снимков.

Дочь Труди загрузила фотографии в программу для распознавания животных, надеясь узнать породу лошади, но приложение тоже «решило», что это жираф.

В «Нью-Форесте» обитают около 3 тысяч лошадей. Здесь также живут лани, благородные олени, пятнистые олени, китайские мунтжаки и особый вид пони — Нью-Форест-пони.

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Анна Лысенко

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