В Великобритании нашли лошадь с расцветкой жирафа

В Национальном парке «Нью-Форест» на юге Великобритании посетители заметили лошадь с необычной расцветкой, пишет Daily Mail. Коричневые пятна делают ее похожей на жирафа.
«Глаза сказали “жираф”, мозг сказал “лошадь”», — описала встречу с животным Труди Сурман-Ропер. Женщина побежала за лошадью, чтобы сделать несколько снимков.
Дочь Труди загрузила фотографии в программу для распознавания животных, надеясь узнать породу лошади, но приложение тоже «решило», что это жираф.
В «Нью-Форесте» обитают около 3 тысяч лошадей. Здесь также живут лани, благородные олени, пятнистые олени, китайские мунтжаки и особый вид пони — Нью-Форест-пони.