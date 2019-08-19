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16:54 (мск), источник: РИА Новости

Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний исследует 94 случая загадочной болезни легких, связанной с курением вейпов и электронных сигарет.

Источник: РИА Новости

Агентство консультирует департаменты здравоохранения в Иллинойсе, Калифорнии, Индиане, Миннесоте, а также Висконсине, где зафиксирована треть всех случаев. Сообщения о заболевании, от которого страдают в основном подростки и люди молодого возраста, поступали из 14 штатов. Как отметили медики, статистика может искажаться из-за незарегистрированных заболевших.

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Пока у врачей нет доказательств того, что причиной болезни стала инфекция. Часть случаев схожа между собой и, предположительно, вызвана курением электронных сигарет.

У пациентов наблюдаются прогрессирующие респираторные нарушения, требующие интубации трахеи и в ряде случаев госпитализации, сообщается на сайте департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Среди симптомов перечисляются кашель, боль в груди, одышка, лихорадка, диарея, потеря веса и пищевые расстройства. Обычно болезнь развивается в период от нескольких дней до недели.

Врачи подчеркивают, что на данный момент для пациентов «нет специального лечения», а лишь поддерживающая терапия.

Летальных случаев пока не наблюдалось.

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