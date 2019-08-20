На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей

09:32 (мск), источник: РИА Новости
По словам главы региона, к нему поступает много обращений, связанных с участившимися случаями выхода медведей в населённые пункты. По данным краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, специалисты каждую неделю фиксируют 15−20 сообщений о встрече людей с медведями либо в пределах населённых пунктов, либо на подходах к ним.
«Нашим агентством организована работа вместе с местными властями, существуют группы, есть охотники, есть те, кто занимается отстрелом животных, которые пришли в населённые пункты и угрожают безопасности жителей», — сказал губернатор.
«Не так давно здесь, в
Губернатор считает, что это связано не только с «якобы существующей острой ситуацией на реках», иначе говоря слабыми заходами лосося в реки и отсутствием кормовой базы для животных, но и с большим количеством несанкционированных свалок в районе дачных посёлков. Также глава региона заявил об увеличившейся численности бурых медведей.
«Численность медведей действительно возросла. Если брать десятилетний период, то примерно на 6 тысяч по тем подсчётам, которые ведёт наука, численность медведей выросла», — добавил губернатор.
Однако призвал жителей и гостей Камчатки быть внимательными и соблюдать осторожность, а также не пренебрегать правилами поведения при встрече с хищниками, которые публикуются различными источниками и изданиями на полуострове.
Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на Камчатке составляет около 20 тысяч особей.