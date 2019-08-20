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04:46 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали, что лучше использовать вместо йода

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обычный йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу и способности вызывать ожоги, вместо него лучше использовать водный раствор йода, по степени борьбы с различными инфекциями он эффективнее, чем зеленка, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Источник: РИА Новости

«Йод и зеленку стоит применять только для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны, так как они могут провоцировать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей. Зеленка в этом смысле более “гуманна” и не вызывает тяжелых ожогов. Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Сегодня следует отдавать предпочтение именно им», — рассказал хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.

Он отметил, что водный раствор йода менее агрессивен к ране, не вызывает ожогов и максимально обеззараживает рану, зеленка не эффективна против агрессивной флоры.

В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка — препараты антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.

По ее словам, йод чаще вызывает аллергию у людей, а также противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы.

Однако и йод, и зеленка лучше, чем просто обработка раны перекисью водорода, так как они имеют более длительный эффект.

«Мнение о том, что “йод и зеленка — прошлый век” — это популизм. Спиртовой раствор йода — да, его практически не применяют из-за агрессивного воздействия. А вот водный раствор — одно из самых эффективных средств», — резюмировал Адырхаев.

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