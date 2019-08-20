04:46 (мск), источник: РИА Новости
Врачи рассказали, что лучше использовать вместо йода
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обычный йод для обработки ран уже устарел
«Йод и зеленку стоит применять только для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны, так как они могут провоцировать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей. Зеленка в этом смысле более “гуманна” и не вызывает тяжелых ожогов. Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин,
В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка — препараты антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.
По ее словам, йод чаще вызывает аллергию у людей, а также противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы.
«Мнение о том, что “йод и зеленка — прошлый век” — это популизм. Спиртовой раствор йода — да, его практически не применяют