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04:56 (мск), источник: РИА Новости

Врачи назвали способ предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний ниже у женщин с талией менее 80 сантиметров и у мужчин менее 94, снизить риск развития инфаркта или инсульта поможет также отказ от курения, потребление 500 граммов овощей и фруктов каждый день, а также 30-минутная умеренная физическая активность, следует из рекомендаций экспертов министерства здравоохранения России.

Источник: РИА Новости

«Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний — окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин», — говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний следует отказаться от курения, потреблять 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, не менее 30 минут в день заниматься умеренной физической активностью, а также есть не более 5 граммов соли в сутки, отмечается в рекомендациях.

Как следует из материалов, до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления. Повышенное давление грозит развитием инсульта и инфаркта, отмечается в сообщении.

Ранее в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава Роспотребнадзора Попова заявила, что ведомство в рамках работы над повышением качества питания в России внимательно изучает опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни.

В качестве примера борьбы с ожирением она привела опыт Японии, где измеряют талию гражданам старше 40 лет, а также опыт Новой Зеландии, где для получения гражданства требуется справка с индексом массы тела. При этом ряд СМИ исказил смысл слов Поповой и заявил, что в России начнут измерять талии.

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