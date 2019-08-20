04:56 (мск), источник: РИА Новости
Врачи назвали способ предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Риск развития
«Простые способы предотвратить развитие
Кроме того, чтобы снизить риск развития
Ранее в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава Роспотребнадзора Попова заявила, что ведомство в рамках работы над повышением качества питания в России внимательно изучает опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни.
В качестве примера борьбы с ожирением она привела опыт Японии, где измеряют талию гражданам старше 40 лет, а также опыт Новой Зеландии, где для получения гражданства требуется справка с индексом массы тела. При этом ряд СМИ исказил смысл слов Поповой и заявил, что в России начнут измерять талии.