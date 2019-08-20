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11:04 (мск), источник: ТАСС

Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

По данным агентства Казинформ, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев.

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения. Ролик размещен во вторник на его странице в Instagram.

На записи Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине. По данным агентства Казинформ, автором слов является сам Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты.

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«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — написал первый президент Казахстана в примечании к видео.

Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом 78-летний Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), члена Конституционного совета, а в мае он был наделен статусом почетного сенатора.

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