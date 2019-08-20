Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP— Dan Quintana ? (@dsquintana) August 18, 2019
11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети перепутали кролика с вороном (видео)
Новая оптическая иллюзия.
В Twitter стал вирусным короткий ролик, в котором человек гладит черного ворона. Однако видео вызвало жаркие споры среди пользователей Сети, так как многие вместо птицы увидели черного кролика.
Клюв многим напомнил уши, а голова птицы — мордочку и нос животного.
В подписи к видео также было написано, что это кролик. Под постом быстро появились сотни комментариев с шутками и мемами о новой оптической иллюзии.
Екатерина Гура