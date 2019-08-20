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11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети перепутали кролика с вороном (видео)

Новая оптическая иллюзия.

В Twitter стал вирусным короткий ролик, в котором человек гладит черного ворона. Однако видео вызвало жаркие споры среди пользователей Сети, так как многие вместо птицы увидели черного кролика.

Кролики любят, когда их гладят по носу.

Клюв многим напомнил уши, а голова птицы — мордочку и нос животного.

В подписи к видео также было написано, что это кролик. Под постом быстро появились сотни комментариев с шутками и мемами о новой оптической иллюзии.

Утко-кролик.
А это мой кролик.
Кролик, утка.
Моя утка тоже! Но в основном ей нравится смотреть на меня через плечо, когда я глажу ее.
Мой кролик тоже это любит!
Оптическая иллюзия официально ожила, у кого-то есть волшебная ручка.

Екатерина Гура

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