Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку

«Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели», — рассказала РИА Новости представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева.
По ее словам, робот-танцор является талисманом команды и открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо» в Северной Осетии.
Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб «Другой взгляд» из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Глава «Роскосмоса» приехал на форум в футболке с изображением робота «Федора» и надписью «За мной не заржавеет».