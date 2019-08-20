Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяцаЖительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Фоторепортажи
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
12:48 (мск), источник: РИА Новости

Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку

ПЯТИГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Робота в папахе, танцующего лезгинку, показали участники форума «Машук» в Пятигорске гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

«Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели», — рассказала РИА Новости представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Умные пули и танки-роботы: каким будет оружие будущего

По ее словам, робот-танцор является талисманом команды и открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо» в Северной Осетии.

Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб «Другой взгляд» из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.

Глава «Роскосмоса» приехал на форум в футболке с изображением робота «Федора» и надписью «За мной не заржавеет».

Читайте также
Первый российский робот-андроид готов к полету на МКС
Во время загрузки произошла ошибка.
16 августа© Ньюстюб
 'Плевок в лицо': украинцы ополчились на отказавшуюся от каравая Нетаньяху
Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай
МИД объяснил прекращение передачи данных со станций мониторинга
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Авиакомпании сокращают рейсы в новый аэропорт Саратова
Эксперты ВШЭ дали России год-полтора до нового кризиса
В Рыбинске нашли капсулу времени 1968 года
Во Франции родились редкие белые львята
Американец показал, как в него попадает молния (видео)
Здоровье
Питание, которое продлевает жизнь Может ли наука остановить старение? Перейдет ли человечество на синтетическую еду? Об этом Коммерсантъ-Огонек поговорил с профессором Алексеем Москалевым.
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress Это ваш выбор!
Авто
Toyota показала новую роскошную модель (фото) В Таиланде состоялась презентация нового микроавтобуса под названием Toуota Majesty. В будущем схожая модель появится и на российском рынке
Кино
Паспарту из «Форта Боярд» рассказал о знакомстве с Бузовой В честь перезапуска культового шоу актер Андре Буше посетит Россию
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Власти Петербурга предоставят на зиму гостиницы дворникам и кровельщикам
Популярные темы на «Детях»
Дети из ДД ждут не любящих родителей, а тугие кошельки?.. Поправьте, если я ошибаюсь 356
Форум! Такой Форум! 327
Моя дача и свекровь сестры 302
Путешествие по Германии. Минивстреча. Многофото. 220
Леди
В моду вошел стиль бабл-гам: что это такое Рассказываем про тренд, который завоевал Голливуд и уже подобрался к России.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь