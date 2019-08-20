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12:59 (мск), источник: РИА Новости

В Рыбинске нашли капсулу времени 1968 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Водитель экскаватора во время земляных работ в Рыбинске (Ярославская область) раскопал заложенную в 1968 году капсулу времени на месте, где стоял памятник В. И. Ленину, сообщила администрация города.

«В парке в микрорайоне Волжский ведется благоустройство… Во время выполнения земляных работ водитель экскаватора зацепил ковшом металлический предмет. Позже оказалось, что это капсула времени, пролежавшая в земле 51 год», — говорится в сообщении.

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По словам депутата муниципального Совета Рыбинска Петра Кельберга, капсула найдена в том месте, где находился памятник Ленину. Закладка была сделана в 1968 году, когда строился парк.

«Несколько лет назад памятник демонтировали и перевезли на территорию музея Советской эпохи, но капсулу тогда не нашли. Нашли только табличку, указывающую на то, что в земле оставлено послание от комсомольцев», — рассказал Кельберг.

Содержащийся в капсуле документ написали молодые люди из Рыбинска, которые послали потомкам «горячий комсомольский привет».

«Такие капсулы закладывались на многих объектах нашего города. К сожалению, большинство из них утеряно. Хорошо, что одна из них сохранилась. Это часть нашей истории. Капсулу передадим специалистам. Они аккуратно развернут и изучат послание, после чего этот артефакт сможет занять достойное место в экспозиции одного из городских музеев», — прокомментировал глава города Денис Добряков.

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