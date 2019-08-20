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15:14 (мск), источник: Чердак

Индийская станция «Чандраян-2» достигла орбиты Луны

А на 7 сентября намечено прилунение ее посадочного модуля.

Источник: ISRO

20 августа, в половине седьмого утра по московскому времени, индийский космический аппарат «Чандраян 2» вышел на лунную орбиту. Он успешно выполнил один из самых критичных для всей миссии маневров после четырехнедельного пути к цели.

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«Чандраян 2» — второй по счету лунный спутник Индийской организации космических исследований (ISRO). При этом если «Чандраян-1» работал не только на орбите, то нынешний аппарат индийцы хотят посадить прямо на Луну, в районе ее южного полюса. В такие высокие широты пока что не высаживался ни один из спускаемых аппаратов. Благодаря этому ученые рассчитывают получить уникальную информацию о естественном спутнике Земли.

Для того, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны, «Чандраяну 2» пришлось совершить серию маневров. Вначале 22 июля спутник вывели на сильно вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Земли, с апогеем свыше 45 тысяч километров. Особенности орбитальной механики таковы, что маневр по увеличению апогея выгоднее всего делать тогда, когда спутник находится в самой низкой точке, то есть перигее. Поэтому для экономии топлива «Чандраян 2» не стал сразу переходить на большую высоту, а дождался следующего витка.

Небольшие двигатели, установленные на аппарате (опять-таки из соображений экономии) не позволяли сразу перескочить на траекторию перелета к Луне, поэтому в промежутке с 25 июля по 6 августа ISRO предприняло еще пять маневров.

Апогей поднялся почти до 143 тысяч километров (несколько меньше половины расстояния до Луны) и, когда спутник снова спустился к Земле 13 августа, его двигатели включились для решительного броска к Луне.

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Перелет занял неделю. После этого нужно было очень точно скорректировать скорость аппарата, и это было одним из самых сложных моментов. Если бы он затормозил сильнее, то лунная гравитация затянула бы «Чандраян 2» на поверхность и разбила аппарат. Если же торможение оказалось недостаточным, спутник пролетел бы мимо и потерялся в космосе.

Но расчеты оказались корректны, двигательная установка отработала как надо, и сейчас индийская автоматическая станция по исследованию Луны находится на орбите 114×18072 километра (указана нижняя и верхняя точка, пери- и апоселений). Далее «Чандраяну-2» нужно будет снизить высоту орбиты, а затем совершить самое главное — прилунить там посадочный модуль «Викрам».

Пока что благополучно прилуниться смогли только СССР («Луна-9», февраль 1966 года), США (Surveyor 1, июнь 1966 года) и Китай («Чанъэ-3», 2013 год). Частный израильский аппарат «Берешит» в 2019 году разбился при посадке из-за потери связи и отключения главного двигателя, а других претендентов пока не было.

Благодаря новому аппарату у Индии появились шансы стать одной из передовых космических держав — пока без пилотируемой космонавтики, но с межпланетными аппаратами.

В дальнем космосе, то есть за пределами орбиты Земли, индийские конструкторы и ученые опережают даже Китай и Россию: у ISRO есть свой марсианский спутник «Мангальян» (или Mars Orbit Mission), в то время как их китайские коллеги пока что не вышли дальше Луны, а у России после распада СССР вообще не было успешных миссий в дальнем космосе.

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