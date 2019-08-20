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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер нашел у себя в доме китайскую вазу стоимостью $280 тысяч

Она досталась ему в наследство от тети.

Британский пенсионер неожиданно стал богачом, продав с молотка редкую китайскую вазу, которую всегда считал безделушкой.

Как сообщает EADT, мужчина распродавал вещи из своей квартиры, готовясь к переезду в дом престарелых. Во время уборки он наткнулся на вазу, которую его тетя когда-то привезла из Китая. Она была не в лучшем состоянии и с трещинами, но пенсионер все-таки решил отнести ее специалистам, и не прогадал.

Сотрудник аукционного дома Diamond Mills сразу не распознал антиквариат, но предложил выставить ее на аукцион за 100 фунтов (120 долларов). А вот покупатели оказались более внимательными, и в конечном итоге вазу приобрел китайский коллекционер за 230 тысяч фунтов (280 тысяч долларов).

Как оказалось, ваза была создана в период правления императора Юнчжэн из династии Цин (1723−1735 годы), и сейчас является настоящей редкостью.

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Так, житель Франции нашел у себя на чердаке старинную вазу стоимостью 670 тысяч долларов.

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