15:31 (мск), источник: ТАСС
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами населения на еду
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В 2018 году больше всего на еду потратили жители Ингушетии и Дагестана, меньше всего — Татарстана, Югры и Москвы.
Росстат посчитал, что россияне в прошлом году потратили на еду 30,2% общего количества расходов на потребление. При этом в 2017 году показатель был несколько выше — 31,2%. Также служба статистики выяснила, что в среднем на одного члена семьи россияне в 2018 году тратили примерно 17,5 тыс. руб. в месяц.
В 2017 году этот показатель был ниже: 29,6 тыс. рублей для Москвы, 7,5 тыс. рублей в Ингушетии, 8,4 тыс. рублей в Тыве и 10,6 тыс. рублей и 9,7 тыс. рублей в Чеченской и Чувашской Республиках соответственно.
При этом наибольшее количество денег на еду тратили в 2018 году в Ингушетии — 57,9% общего количество расходов и Дагестане — 53,8%. Годом ранее жители Ингушетии на еду тратили еще больше — 59,6%, в Дагестане — 58,4%.
Меньше всего на еду тратили жители Татарстана (21,8% в 2018 году и 25,8% в 2017 году), Москвы (24,5% в 2018 году и 26% годом ранее),