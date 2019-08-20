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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

ТБИЛИСИ, 20 авг — РИА Новости. Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

«Директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе освобожден с должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним уволены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках», — заявил Салия на брифинге.

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Скандал в эфире

Телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы «P. S.» с нецензурной брани в адрес президента России.

Поступок ведущего возмутил зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию «Рустави 2» и потребовали уволить Габунию и гендиректора телеканала Николоза Гварамию.

Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но не стало его увольнять и отказалось извиняться.

Российский МИД назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии, но Путин эту инициативу не поддержал «из-за уважения к грузинскому народу».

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Смена собственников телекомпании

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании «Панорама».

«Рустави 2» обращался в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал жалобы необоснованными.

Вместо Гварамии назначили нового директора — им стал Паата Салия, адвокат Халваши.

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