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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Трамп стал дедушкой в десятый раз

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Источник: РИА Новости

В апреле сын Трампа сообщал, что он и его супруга Лара ждут ребенка, который должен появиться на свет в августе.

«Лара Трамп и я рады поприветствовать приход Каролины Дороти Трамп в этот мир. Мы уже любим тебя», — написал Эрик Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк. Также у главы Белого дома пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки.

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