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10:41 (мск), источник: RTVi

«Старейшую в мире веб-камеру» отключат после 25 лет работы. С ее помощью любой мог увидеть туман по прозвищу Карл (туман с прозвищем, Карл!)

Веб-камеру FogCam, которую создатели называют старейшей веб-камерой в мире, решили отключить после 25 лет работы. Об этом пишет Engadget.

В 1994 году трансляцию с камеры запустили два энтузиаста — Джефф Шварц и Дэн Вонг.

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Четверть века назад они направили камеру на одну из улиц Сан-Франциско, которая часто была окутана туманом. Сама камера установлена на здании кампуса Университета Сан-Франциско, где в середине 90-х учились Шварц и Вонг.

У себя в твиттере они объяснили, что поддерживать работу камеры все сложнее.

«Интернет сильно изменился с 1994 года, но у FogCam всегда будет особое место в наших сердцах», — написали Шварц и Вонг в твиттере.

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В интервью San Francisco Gate друзья уточнили, что спустя 25 лет вид с камеры стал хуже, да и сам университет был не слишком в восторге от нее. «Мы решили, что настало время оставить этот период нашей жизни позади», — добавили они.

FogCam отключат 30 августа. Шварц рассказал, что несмотря на все возможности для съемки и просмотра видео, которые существуют сегодня, у FogCam до сих пор находятся зрители. Трансляцию с камеры пока еще можно посмотреть на сайте проекта. Ее картинка обновляется каждые 20 секунд.

Интересно, что туман в Сан-Франциско сам по себе знаменитый «персонаж», и у него даже есть прозвище — Карл. У Карла есть собственный инстаграм с 25 тысячами подписчиков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Свое прозвище Карл получил в честь персонажа из фильма Тима Бертона «Крупная рыба» — великана, которого в картине боялись жители города.

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