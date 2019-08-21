«Старейшую в мире веб-камеру» отключат после 25 лет работы. С ее помощью любой мог увидеть туман по прозвищу Карл (туман с прозвищем, Карл!)

10:41 (мск), источник: RTVi
В 1994 году трансляцию с камеры запустили два энтузиаста — Джефф Шварц и Дэн Вонг.
Четверть века назад они направили камеру на одну из улиц
У себя в твиттере они объяснили, что поддерживать работу камеры все сложнее.
«Интернет сильно изменился с 1994 года, но у FogCam всегда будет особое место в наших сердцах», — написали Шварц и Вонг в твиттере.
В интервью San Francisco Gate друзья уточнили, что спустя 25 лет вид с камеры стал хуже, да и сам университет был не слишком в восторге от нее. «Мы решили, что настало время оставить этот период нашей жизни позади», — добавили они.
FogCam отключат 30 августа. Шварц рассказал, что несмотря на все возможности для съемки и просмотра видео, которые существуют сегодня, у FogCam до сих пор находятся зрители. Трансляцию с камеры пока еще можно посмотреть на сайте проекта. Ее картинка обновляется каждые 20 секунд.
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