18:16 (мск), источник: Чердак
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Как европейцы там оказались и от чего погибли, до сих пор неизвестно.
Берега гималайского озера Роопкунд усеяны несколькими сотнями человеческих костей, за что его прозвали Озером Скелетов. Ранее считалось, что это останки жертв одного бедствия, например, сильного града или эпидемии. Молекулярные биологи опровергли это: оказалось, что останки принадлежат двум разным группам людей. И если одна, которая пришла к Роопкунду из Азии примерно в
До Озера Скелетов непросто добраться — этот небольшой, около 40 метров в диаметре, водоем находится на пятикилометровой высоте и со всех сторон окружен горами. Возможно, именно поэтому археологи никогда всерьез не занимались проблемой сотен скелетов, которые лежат по его берегам. К тому же, через Роопкунд проходят туристические и паломнические тропы, поэтому восстановить исходное расположение костей уже невозможно.
Откуда взялись эти сотни жертв, тоже мало что известно. В местном фольклоре сохранилась легенда о паломничестве к гробнице богини гор
Часть скелетов принадлежала высоким и крепким людям, другая — низкорослым и щуплым. Большинство из них были здоровы, хотя на некоторых ученые нашли следы несросшихся переломов — свидетельство в пользу версии с градом. Никаких следов воспаления, бактерий или других патогенных организмов исследователи не обнаружили, поэтому версия эпидемии тоже не подтвердилась.
Чтобы определить происхождение владельцев костей, ученые проанализировали их ДНК. Оказалось, что все 38 образцов можно четко разделить на три части: группа А была родом из Южной Азии, группа В — из Средиземноморья (по крайней мере, их генетические родственники сейчас живут на Крите), а единственный представитель группы С — из Восточной Азии.
Кроме того, радиоуглеродный анализ показал, что не все они пришли на Озеро Скелетов одновременно. Группа А появилась там приблизительно в
Затем исследователи подсчитали количество изотопов и в коллагене — главном белке костей. В белках сохраняются изотопы углерода, которые человек употреблял в пищу в последние 10−20 лет жизни, а их концентрация различается в растительной и животной еде, а также у разных злаков. Поэтому ученые смогли приблизительно восстановить, чем питались люди с Озера Скелетов. Группы В и С ели в основном пшеницу, ячмень и рис, а также, возможно, мясо животных, которых кормили этими злаками. Представители группы А ели еще и просо (или животных, вскормленных просом), что характерно для древних жителей Южной Азии.
И если для группы А мифологическая версия с неудачным паломничеством еще возможна, то история группы В остается загадкой. Судя по изотопному анализу коллагена, они не питались морепродуктами, то есть не жили постоянно на Крите, как их современные родственники. Тем не менее, все они родом из Средиземноморья, где не были распространены индуистские практики, поэтому едва ли они могли преследовать ритуальные цели, отправляясь на Роопкунд.